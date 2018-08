V Mexiku chtějí postavit železniční trať napříč Yucatánem

MEXIKO Ambiciózní plán pro oživení cestovního ruchu v odlehlých oblastech Mexika představil nově zvolený prezident Andrés Manuel López Obrador, který se úřadu ujme v prosinci. Postavit chce 830kilometrovou železniční trať, která propojí oblíbené mexické letovisko Cancún s mayskou archeologickou lokalitou Palenque na jihu země.

Trať v hodnotě 3,2 miliardy dolarů by tak vedla napříč celým poloostrovem Yucatán. Návrh vzbudil nadšení, ale i rozpaky, napsala agentura AP.



Navrhovaná trasa by procházela džunglí, přírodním rezervacemi, archeologickými lokalitami, mokřady i podzemními řečišti, která mohou náhle proniknout napovrch. Stavba železnice by trvala roky a vysávala by mexický stát rozpočet jen proto, aby zpřístupnila lokality jako jsou zříceniny ve starém mayském městě Calakmul. To nyní navštíví zhruba 35.000 turistů ročně, takový počet návštěvníků má ale například známější mayská lokalita Chichen Itzá nedaleko Cancúnu za týden.

Stoupenci prezidentova plánu tvrdí, že železnice by mohla nejen oživit turistiku v odlehlých oblastech, ale i ulevit turisticky vytíženým lokalitám na cancúnském pobřeží. To ročně navštěvují miliony turistů.



Podle kritiků je však návrh drahým bláznovstvím. V odlehlých částech poloostrova Yucatán totiž není rozvinutá turistická infrastruktura. „Největší pochybnosti (o jižní části trasy) se týkají výnosnosti projektu v poměru k toku turistů,“ uvedl Francisco Madrid Flores, který vede katedru cestovního ruchu a gastronomie na univerzitě v metropoli Mexiko. „Na jihu (mexického státu) Champeche, kde se lokalita Calakmul nachází, nejsou prakticky žádné hotely,“ dodává.

Podle AP se nejedná o první ambiciózní železniční projekt v oblasti. S podobným plánem přišla v roce 2012 i stávající hlava státu Enrique Peňa Nieto. Projekt v hodnotě 1,5 miliardy dolarů byl ale pro nedostatek financí v roce 2015 zrušen.