Psi, morčata i papoušci. V Německu odhalují ilegální transporty se zvířaty

BERLÍN Německá policie odhaluje stále více nelegálních transportů se zvířaty, především domácími mazlíčky. Podle statistiky Německého svazu na ochranu zvířat (DTB), kterou zveřejnila agentura DPA, zabavili policisté loni 628 psů, kteří byli do Německa dovezeni v rozporu se zákonem. V roce 2016 jich přitom bylo 495. Štěňata se do Německa pašují především ze zemí střední a východní Evropy včetně Česka a Slovenska.

Kromě psů různých ras se do Německa nelegálně dovážejí také ptáci, myši či morčata. V případě, že se do statistiky započítají i tito menší živočichové, je nárůst počtu nezákonně dovážených zvířat ještě větší. Zatímco předloni jich německá policie zabavila 1100, loni už to bylo téměř 11 000.



„Lze předpokládat, že je to ve skutečnosti jen špička ledovce,“ uvedla mluvčí DTB Lea Schmitzová. Policie totiž žádné kontroly zaměřené přímo na pašování domácích mazlíčků neprovádí, odhalení nelegálních transportů je tak většinou spíše dílem náhody. Podle Schmitzové se nejčastěji daří náklady pašovaných zvířat odhalovat v blízkosti hranic, například v příhraničních oblastech Bavorska. Před nedávnem zadrželi velký transport s více než stovkou štěňat ze Slovenska ale i nedaleko Stuttgartu. Namířeno měl do Španělska. Řada štěňat později v útulcích, kam byla převezena, uhynula.

Podle německých ochránců zvířat se štěňata na západ Evropy nelegálně dovážejí nejčastěji z Rumunska, Maďarska a Srbska. Výjimkou nejsou ale ani transporty z Česka a Slovenska.