V New Yorku odhalili sochu tří nosorožců ze Dvora Králové

NEW YORK V New Yorku postavili sochu třem posledním žijícím severním bílým nosorožcům. Sudán, Nájin a Fatu, kteří patří zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem, žijí od roku 2009 v keňské rezervaci Ol Pejeta. Umělecký pár Gillie a Marc Shattnerovi chtěli bronzovým sousoším upozornit na osud unikátního zvířecího druhu, jemuž hrozí vymření, informovala agentura DPA.

Sousoší znázorňující tři poslední jedince severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce stojí od čtvrtka na náměstí Astor Place v jižní části Manhattanu. Sochy stojí jedna na druhé, přičemž prostřední zvíře je vzhůru nohama. Skulptura je vysoká asi pět metrů a podle autorů je největší sochou nosorožců na světě.



Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žilo ještě v roce 1960 na Zemi více než 2000 kusů severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce. O dvacet let později, v roce 1980, žilo v důsledku útoků pytláků už jen 15 zvířat. Nyní jsou to již jen tři.

Britsko-australský manželský pár Gillie a Marc Shattnerovi kromě umělecké činnosti dlouhodobě bojuje za ochranu přírody. Sousoším posledních tří nosorožců svého druhu chtěl upozornit na skutečnost, že svět o tato majestátní zvířata brzy přijde. Vědci se v posledních letech pokouší o umělé rozmnožení severního poddruhu tuponosého nosorožce, zatím však neúspěšně.



„Zkrátka jsme chtěli, aby každý znal jejich jména, aby se na ně nezapomnělo, až opustí tento svět,“ uvedli Shattnerovi, kteří strávili loni v březnu týden v keňské rezervaci Ol Pejeta, aby sousoší připravili. Podle místního serveru East Village Patch by socha na newyorském náměstí Astor Place měla stát nejméně do konce května, zůstat by nakonec ale mohla i déle.

Samec Sudán, samice Nájin a její dcera Fatu žijí od roku 2009 v keňské rezervaci Ol Pejeta, kam byli převezeni ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Čtvrtý jedinec převezený do parku z východočeské zoo, samec Suni, uhynul stářím v roce 2014.

V posledních letech uhynuli také všichni ostatní jedinci severního bílého nosorožce, kteří žili v zoologických zahradách. Samice Nabiré uhynula na následky prasklé cysty ve Dvoře Králové v roce 2015, v témže roce utratili kvůli komplikacím souvisejícím s vysokým stářím v zoo v San Diegu nosorožčí samici Nolu. O rok dříve uhynul v americké zoo její druh Angalifu.

Stav Sudána se koncem loňského roku začal zhoršovat, na počátku března ale rezervace Ol Pejeta informovala, že je opět o něco lepší. Sudána, spolu s dalšími pěti nosorožci, získal z odchytu v jižním Súdánu pro dvorskou zoo v roce 1975 tehdejší ředitel zoo Josef Vágner.