V Norsku vznikne první podmořská restaurace v Evropě. Poslouží i biologům

OSLO Norští architekti vyprojektovali první podmořskou restauraci v Evropě. Betonovou budovu s panoramatickým oknem o šířce zhruba 11 metrů, jímž budou návštěvníci moci pozorovat život pod mořem, navrhli tak, aby zapadla do okolní krajiny.

Restaurace se začne stavět v únoru příštího roku na nejjižnějším bodě norského pobřeží a hotová by měla být v roce 2019. Firma Snøhetta, která za projektem stojí, již pracovala například na budově Norské národní opery a baletu v Oslu či na knihovně Bibliotheca Alexandrina v Egyptě.

Plánovaná restaurace by podle CNN měla nést název Under (tedy „Pod“). Architekti ji chtějí umístit na mořské dno, pět metrů pod hladinu. Silné zdi mají zajišťovat, že budova ustojí nejrůznější mořské podmínky. „Výhodou této budovy je propojení pevniny a moře. Člověk může přijít bezpečně po souši, a pak velice dramaticky sestoupit do přirozeného podmořského prostředí. Okusí tak zážitek, který není běžně k mání,“ vysvětluje Rune Grasdal, hlavní architekt projektu.

Jídelna i champagne bar

Budova by měla mít tři poschodí a být schopná pojmout až stovku návštěvníků. V nejvyšším patře se bude nacházet vstup a šatna, o patro níž champagne bar, který bude vyznačovat linii mezi vodou a pobřežím. Dolů chtějí architekti umístit jídelnu se dvěma velkými a několika menšími stoly, od nichž hosté uvidí na velké akrylové okno o šířce zhruba 11 metrů a výšce asi 4 metry.

Grasdal, který připodobňuje vzhled restaurace k periskopu, klade důraz především na pocit bezpečí. „Měl by to být vzrušující zážitek, ale je třeba, aby se lidé dole cítili také bezpečně,“ tvrdí architekt. Pro vytvoření přirozeně působícího designu zvažuje tým nesčetné množství elementů, od dobrého osvětlení až po přírodní materiály, například dub.



Mimo otevírací hodiny bude objekt sloužit jako výzkumné centrum pro mořské biology. Vědci zde plánují uskutečňovat experimenty, díky nimž budou moci studovat chování mořských živočichů během různých ročních období.