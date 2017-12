V písčitém břehu Mekongu vědci našli hnízdo ohrožené kožnatky

PHNOMPENH Ochránci přírody objevili na písčitém břehu řeky Mekong hnízdo želvy kožnatky, jednoho z nejohroženějších druhů želv na světě. V širším okolí Mekongu se našlo také 115 nových živočišných a rostlinných druhů. Informovala o tom organizace Wildlife Conservation Society (WCS).

Hnízdo želvy, jejíž odborný název je kožnatka Cantorova, se našlo v oblasti mezi kambodžskými provinciemi Kratie a Stungtreng. Jde zřejmě o vůbec poslední místo, kde se kožnatky ještě rozmnožují.



Kožnatka dorůstá do délky dvou metrů a váhy 50 kilogramů. Dožívá se až 100 let, z nichž 95 stráví zahrabaná v písku nebo bahně. Pod krunýřem o průměru až 150 centimetrů se skrývá dlouhý krk, který umí tato želva velmi rychle vysunout a uchvátit kořist. K tomu, že patří k mimořádně ohroženým druhům, přispělo i to, že její maso a vejce jsou mimořádně chutné.

Nové druhy rostlin i živočichů

Dokud v roce 2007 nebylo objeveno několik těchto zvířat právě mezi Kratie a Stungtrengem, předpokládalo se, že na kambodžské straně Mekongu už žádné kožnatky nežijí. Její hnízda jsou od té doby přísně chráněna a podle údajů WCS se od roku 2007 podařilo zachránit přes 370 snůšek, z nichž se vylíhlo více než 8500 želv.



O nadějné situaci v širší oblasti Mekongu svědčí zpráva Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Vědci tam objevili 115 nových druhů - 88 rostlinných a dále 11 druhů obojživelníků, stejné množství plazů, tři savce a dva druhy ryb. Jde o velké území pokrývající části Kambodže, Laosu, Barmy, Thajska a Vietnamu. K nováčkům patří například nádherně vybarvená žába, objevená ve vápencovém pohoří ve Vietnamu.