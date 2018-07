V Praze klesá počet zvířat přijatých do útulku městské policie

PRAHA Počet zvířat, která jsou ročně přijata do útulků pražské městské policie, v posledních letech klesá. V minulém roce to bylo celkem 3211 zvířat, což je o 382 zvířat méně proti roku 2016 a o 1700 méně proti roku 2008. Od začátku letošního roku se do útulku dostalo 812 psů, 413 koček a 128 zvířat jiných druhů.

„Celkem 72 procent psů se vrátilo původnímu majiteli, koček 16 procent. Dalších 221 psů a 170 koček našlo domov u nového majitele,“ sdělila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. V pražských domácnostech žije podle údajů k 30. červnu zhruba 83 000 psů.



Útulek pro opuštěná zvířata v Troji je určený pro psy a domácí zvířata. Kočky a exotická zvířata putují do útulku v Dolních Měcholupech. V současné době je v nich 137 koček, 67 psů a deset dalších zvířat, mezi nimiž jsou papoušci, želvy, fretka a zakrslý králík. Fotografie a popis všech zvířat, která jsou v útulcích, jsou na webu útulku pro opuštěná zvířata.

Většina zvířat se dostane do útulku městské policie odchycením, které provádí odchytová služba na základě oznámení od lidí a strážníků. „Odchyty jsou individuální, záleží na tom, o jaké zvíře se jedná, zda je vystresované a podobně. Některé mohou být proto z povahy zvířat nebezpečné,“ uvedla Seifertová.

V útulku pak vyhlásí nález zvířete. „Pokud je vše v pořádku a zvíře je řádně označeno, tak jak má být, dostane se ke svému majiteli téměř okamžitě. Důležité je včas nahlásit ztrátu zvířete,“ sdělila Seifertová. Jestliže se majitele nepodaří dohledat, může být zvíře umístěno do nové péče. Nového majitele však může získat až po uplynutí čtyřměsíční zákonné lhůty. K náhradním majitelům je umístěno 15 až 20 procent zvířat.

Pracovníci útulku oznamují majitele, kterému zvíře uteklo, na úřad městské části. Měsíčně je to zhruba 100 oznámení o útěku zvířat. „V rámci správního řízení hrozí majiteli finanční postih až do výše 50.000 korun,“ dodala Seifertová.