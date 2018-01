V Saúdské Arábii vyřadili ze soutěže krásy 12 velbloudů, majitelé je ‚vylepšovali‘ botoxem

RIJÁD V Saúdské Arábii bylo 12 velbloudů vyřazeno ze soutěže krásy, protože jejich majitelé je nechali zkrášlit botoxem. V soutěži je na festivalu krále Abdalazíze 30 000 velbloudů, z nichž někteří jsou velmi cenění. Jejich krása nespočívá pouze ve výšce, tvaru těla nebo umístění hrbu, ale také ve velikosti pysků, nosu i čelistí.

Jak napsal na své webové stránce list The National, sudí zjistili, že někteří majitelé se snažili právě tyto rysy vylepšit botoxem ve snaze získat hlavní cenu. Podle saúdskoarabského tisku byl jeden veterinář před zahájením festivalu přistižen při plastickém zákroku a při operaci, která měla zvířatům zmenšit uši.



Součástí festivalu jsou kromě soutěže krásy také velbloudí závody a ochutnávka velbloudího mléka.

Festival krále Abdalazíze je největší slavností svého druhu v oblasti Perského zálivu. Úřady berou záležitost velmi vážně, velbloud je považován za symbol Saúdské Arábie. Poprvé se akce konala v roce 2000 v odlehlé oblasti v poušti, loni byla přeložena do nového místa, které je asi 120 kilometrů severně od Rijádu.

Vytahování pysků

Za 28 dní, po které se festival koná, se udělují ceny v několika kategoriích v úhrnné hodnotě až 209 milionů rijálů (1,1 miliardy Kč). Festival byl zahájen 1. ledna a od té doby už akci navštívilo asi 300.000 lidí.



Pokušení je podle znalců velké a jak řekl jeden z chovatelů velbloudů Alí Ubajd, ti, kdo chtějí podvádět, jsou vynalézaví. „Například zvířatům ručně vytahují každý den pysky, aby jim je prodloužili. Pak také používají hormony, aby zvýšili objem svalů, a pak botox, který to vše ještě zvětší. Každý chce zvítězit,“ řekl Ubajd. Kritici tvrdí, že podvádění v soutěži krásy by se mělo začít pokutovat, stejně jako se pokutuje dopování zvířat nasazovaných do závodů.