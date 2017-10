V Tanzanii uhynula samice nosorožce převezená ze Dvora Králové. Zranil ji samec

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM V národním parku Mkomazi v Tanzanii v minulých dnech uhynula samice vzácného nosorožce dvourohého, kterou tam loni v červnu poslala ZOO Dvůr Králové nad Labem. Samice jménem Eliška uhynula po vnitřním zranění, které jí způsobil samec Monduli. Uvedl to vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Eliška měla posílit populaci nosorožců v Tanzanii, kterou v minulosti téměř vybili pytláci.

Vnitřní zranění, které Elišce samec způsobil, nebylo zvnějšku patrné. „Podobné případy se bohužel stávají jak mezi zvířaty chovanými v lidské péči, tak v přírodě,“ uvedl Stejskal. Samce do Tanzanie v rámci projektu na záchranu tamních nosorožců poslala britská zoo Port Lympne. Ve volné přírodě v Africe žije posledních několik stovek jedinců tohoto druhu.



Aklimatizaci v Africe Eliška zvládla velmi dobře

Eliščin transport se uskutečnil loni 26. a 27. června, chovatelé ji převezli do Německa, z letiště v Lipsku odletěla letadlem do Afriky. Poté následoval převoz nákladním vozem. Aklimatizaci v Africe Eliška zvládla velmi dobře.

Projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi vede známý ochránce přírody Tony Fitzjohn a projekt je úspěšný. Před Eliškou dvorská zoo poslala do Tanzanie tři nosorožce v roce 2009. Samice Deborah, která také přišla ze Dvora Králové, v Tanzanii zatím porodila tři mláďata, to poslední letos na jaře. Další dvě mláďata má v Africe původně dvorský samec Jamie se dvěma samicemi pocházejícími ze zoo Port Lympne.

Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé jako jediná v Česku

Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé jako jediná v Česku. Nosorožci se do Afriky vracejí ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do dvorské zoo dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Vágner. Začátkem října se v zoo narodilo mládě nosorožce dvourohého, v pořadí 45.

Dvorská zoo poslala v roce 2009 do keňské rezervace Ol Pejeta i čtyři severní bílé nosorožce. Po úhynu samce Suniho v roce 2014 zbývají v Keni tři nosorožci, kteří jsou zřejmě posledními zvířaty svého druhu na světě. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý. Druh se nyní vědci pokouší zachránit pomocí laboratorně připravených kmenových buněk, protože zvířata v Ol Pejetě se přirozeně rozmnožit už nedokážou.