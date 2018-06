V tropických dnech je voda nutná. Přizpůsobte i jídelníček

Když je přílišné horko, sportovní výkony musejí stranou, poslouchejte více své tělo. Schovat se před sluncem do stínu nestačí.

Pokud se venkovní teploty šplhají ke třicítce, u předpovědi počasí se objeví varování pro lidi se zdravotními potížemi, pro seniory a těhotné a také pro rodiče dětí. Upozornění apelují na rizikové skupiny, aby se nepřepínaly, více odpočívaly, a pokud možno vůbec nevycházely na ostré slunce.



Varování ovšem platí například i pro sportovce. Pokud si nemůžete naplánovat trénink na ráno či večer, kdy už teploty nedosahují tropických hodnot, vyberte si trasu, která vede stínem, běžte pokud možno po trávníku a vyhněte se rozpálenému betonu. Zvolte volnější tempo a mějte s sebou minerálku.

Ochlazování bez přístrojů

Profesionální sportovci radí hodinu před výkonem začít ochlazovat tělo – do studené vody namáčejte předloktí, namočeným ručníkem ochlazujte nohy, čelo, zátylek a ramena.

Co vše způsobuje klimatizace nachlazení



angínu



rýmu



bolest kloubů



ofouknutou krční páteř

bolest hlavy



vysušené vlasy



oteklé oči



teplotní šok



zhoršené astma



suchou pleť



Tímto způsobem je vhodné se ochlazovat tam, kde nemáte k dispozici klimatizaci. Ke zdravotní újmě mohou lidé přijít, i když se před sluncem schovají. Ve vyhřátých prostorách jim hrozí úpal.

„Pokud jedinec nedoplňuje tekutiny, nemá jeho tělo z čeho tvořit pot, který by je ochlazoval. Tím, jak se pot odpařuje, totiž dochází k ochlazování. Na to musejí myslet hlavně starší lidé a rodiče dětí, které často nemají pocit žízně,“ upozorňuje dětská lékařka Iva Šimmerová z Nemocnice Chomutov. Hlavní příznaky úpalu jsou nevolnost, zvracení, bolest hlavy, zrychlený tep i dýchání a horečka. „V prvé řadě musíme u postiženého snížit teplotu. Pokud je to možné, přeneste jej do chladnější místnosti, přiložte studené obklady, a hlavně mu dejte napít,“ dodává lékařka. Pomáhá, když si postižený lehne na záda a zvedne nohy, které si může opřít o židli či zeď.

Podobně se projevuje úžeh způsobený pobytem na přímém slunci. Pokud si lidé nechrání hlavu nějakou pokrývkou, případně si nenamočí vlasy a nedodržují pitný režim, může se jim přehřát mozek. Příznaky jsou shodné s úpalem, projevit se ale mohou až po delší době. Opět je nutné postiženého zchladit a dodat mu tekutiny, studené obklady přikládáme hlavně na hlavu. Pozor při přechodu do klimatizované místnosti, aby tělo z velkého rozdílu teplot nedostalo šok. Hrozí pak ještě prostydnutí.

Voda nejen ve sklenici

Ať už máte byt nebo pracoviště vybavené klimatizací, či nikoliv, nezapomínejte na vodu. Nejen ve skleničce. Letní vedra přinášejí suchý vzduch, klimatizace jej vysušuje ještě více. Pocítíte to nejen na pokožce, trpí i oči a plíce. Proto je dobré v klimatizované místnosti používat ještě zvlhčovač vzduchu. Stačí však i mísa s vodou postavená před ventilátor nebo mokré plátno pověšené například před okno, kudy proudí vzduch do místnosti. Už staří Římané či Peršané se horku bránili tímto způsobem.

Vylepšit to můžete tím, že zatáhnete žaluzie, závěsy či zavřete okenice. Před okna či otevřené dveře pověsíte ve vodě namočenou látku, která proudící vzduch ještě zvlhčí.

Další vodu si postavte na stůl před sebe. Díky tomu budete moci kontrolovat, zda dostatečně pijete. Ve vedru zapomeňte na kávu či alkohol. Vhodné nejsou ani ledové nápoje, ty totiž oslabují slezinu. I když většinu lidí napadne, že na osvěžení je nejlepší studené pití s ledem a na zahřátí horký čaj, není to pravda.

Jídelníček do horka

Důležité totiž je, co pijete či jíte. Některé potraviny tělo zahřívají, jiné ochlazují. Záleží na tom, kolik kilojoulů či kalorií potravina obsahuje. Ve výsledku teplý zelený čaj člověka ochladí, zatímco pepř, i kdybyste jej vyndali z lednice, vás zahřeje.

Výborná na ochlazení je okurka a na internetu se dají najít recepty nejen na saláty, ale i okurkové limonády. Nejjednodušší je okurku nastrouhat, zalít litrem vody, přidat dvě lžíce cukru a citronovou šťávu. Stejně připravíte i například melounovou limonádu. Pokud se už alkoholu nemůžete vyhnout, volte šampaňské, případně bílé víno, které taktéž ochlazuje.

Ochladit se můžete i jídlem. Pozor však na nanuky a zmrzlinu, a to hlavně u dětí. Tato ledová pochoutka může způsobit angínu. Zapomeňte také na těžká jídla s omáčkami, smažená jídla a podobně. Nejjednodušší rada zní – ať je jídlo na talíři co nejvíc barevné.