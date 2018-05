Válka o Hejného metodu. Část matematiků je přesvědčena, že škodí

Metoda profesora Hejného je mediální bublina. Přibližně v tom smyslu se před několika týdny vyjádřil český matematik žijící v Kanadě Vlastimil Dlab v rozhovoru pro DVTV. Navázal tak na výroky některých členů Jednoty českých matematiků a fyziků, kteří něco podobného tvrdí už dlouho. V poslední době navštívili dokonce poslance českého parlamentu, aby vyjádřili svoje znepokojení nad tlakem, kterému jsou podle nich v otázce výuky matematiky školy vystavovány ze strany veřejnosti.

Na tom může něco být. Rodiče jsou totiž rozdělení (ostatně stejně jako celá společnost) na dva tábory. Jedni žijí v přesvědčení, že by se jejich děti měly ve škole učit stejné věci a stejným způsobem, jako se učili oni, tedy tradičně, druzí naopak hledají alternativu. Někdy i za každou cenu. A Hejného metoda, o níž se dočetli, že rozvíjí osobnost, je přitahuje. „Myslím, že jsem našla pro syna opravdu dobrou školu,“ ohlásila kolegům pětatřicetiletá Jana. Jediné, co jí tam chybí, je Hejného matematika. Ale ředitelka matce prý svatosvatě slíbila, že metodu od září zavede.



Neumí myslet, má smůlu

Reportáže o tom, jak se žáci na prvním stupni základní školy učí sčítat a odčítat krokováním po podlaze a násobit vytvářením skupinek, zaujaly právem. Málokdo pochybuje, že je skvělé, když žáci dostanou šanci objevovat zákonitosti a systémy včetně jejich využití pokud možno sami. Mnozí z nás si totiž pamatují, jak málo záživný jim připadal v mládí výklad učitelů matematiky následovaný traumatizujícím zkoušením, testy, případně tresty. Kdybyste se ale někoho zeptali, co dalšího si pod pojmem Hejného metoda představuje, nejspíš byste narazili na rozpaky.

Ano, má to být především radost z objevování, přesněji z objevování vlastními silami. Ale radují se všichni?

Nám se v Lidových novinách před časem přihodila zvláštní věc. Hostili jsme v redakci asi osmičlennou skupinku dětí mezi devíti a čtrnácti lety, které psaly do školního časopisu, který zvítězil v jakési soutěži. Ukazovali jsme jim, jak vznikají noviny a navrhovali, ať nám do naší vzdělávací přílohy někdy napíší, co se jim na škole líbí a co ne, že to třeba otiskneme.