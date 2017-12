Vánoce přinášejí nástrahy, pozor na příliš mnoho cukru

Vánoční svátky přinášejí kromě radostí také nevhodná lákadla. Odolat třeba přemíře pochoutek bývá obtížné nejen pro zdravého člověka. Problém s tím mívají i chronicky nemocní pacienti. Také oni si však mohou Vánoc užívat – samozřejmě s rozumem.

Pokud si dá pacient s cukrovkou po štědrovečerní večeři pár kousků cukroví, nic moc se neděje, konstatuje docent Martin Prázný z Diabetologického centra 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Potíže obvykle nastanou až ve chvíli, když začne dietní opatření porušovat po delší dobu.“

Cukry se počítají i o svátcích

Právě o Vánocích, kdy jsou vystaveni mnoha pokušením, by si měli diabetici častěji než jindy kontrolovat hladinu cukru v krvi a počítat denní příjem sacharidů. Na pomoc dnes mají moderní pomocníky. Jedním z nich je například nový „smart“ glukometr s funkcí světelné signalizace.



Pokud se hladina cukru nebezpečně vychýlí, přístroj je upozorní pomocí šipky na barevné škále, zda ještě jsou v cílovém rozmezí glykémie. Pomocí aplikace je navíc možné přenést veškeré výsledky měření z glukometru do mobilního telefonu a uchovat je v internetovém cloudu. Zařízení dokáže data sdílet a upozornit v případě komplikací rodinného příslušníka nebo zdravotníka – například při hypoglykemii, kdy hladina cukru v krvi klesá pod dolní hranici normy a buňky nemají dostatečnou výživu, což se nejdřív projeví na „vyhladovění“ mozku.

„Diabetikům, kteří splňují určitá kritéria a jsou motivováni k samostatnému zvládání svého onemocnění, můžeme nabídnout i kontinuální měření glukózy,“ upozorňuje docent Prázný.

Pacient používá senzor zavedený do podkoží, který nepřetržitě sleduje hladinu cukru. Pokud se příliš vychýlí, ihned na to člověka upozorní.

„Mnohdy mě pacienti žádají, ať je na kontrolu neobjednávám hned po Novém roce, protože se jim výsledky během Vánoc zhorší, “ dodává Martin Prázdný. „Slibují, že nadbytečné kalorie hned po svátcích zase vyběhají.“ Jenže tak jednoduché to bohužel není.

Přílišné výkyvy škodí

Kolísání hladiny cukru může přispívat k rozvoji diabetických komplikací. Odborné studie prokazují, že lidé s dlouhodobě stabilní cukrovkou mají riziko těchto komplikací podstatně menší než ti, kdo si jeden měsíc svou hladinu cukru hlídají av tom následujícím začnou o to víc hřešit.

„Diabetici by měli i o svátcích především jíst pravidelně,“ radí nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice v Praze Tamara Starnovská. „Pokud budou čekat na zlaté prasátko, celý den se postí a k večeři spořádají velkou porci smaženého kapra s bramborovým salátem, riskují hypoglykemii .“

Diabetici 1. typu, tedy ti, kteří mívají diabetes obvykle od dětství a geneticky podmíněný, mohou některé prohřešky ve stravě kompenzovat vyšší dávkou inzulinu. Ale pokud hřeší příliš, leckdy snadno naberou na hmotnosti.

Pacienti s diabetem 2. typu, jejichž nemoc má většinou na svědomí nesprávná životospráva, tuto možnost ovšem vždycky nemají. O to víc by se měli proto zabývat tím, co si naservírují na slavnostní talíř. A třeba i počítat s tím, že sacharidy obsahuje i trojobal, v kterém je obalený vánoční kapr. Proto je k němu vhodnější podávat zeleninovou přílohu než bramborový salát. Jeden dva kousky vánočního cukroví pacientovi neuškodí – sáhnout by však měl spíš po ořechových pracnách než tučnějších lineckých kolečkách.

Alkohol je nutno popíjet střídmě, obsahuje velké množství energie, dá se po něm snadno tloustnout a navíc zvyšuje riziko hypoglykemie hlavně u pacientů léčených inzulinem.

Kromě stravy je důležitý i pohyb. „Je prokázané, že třicet minut pohybové aktivity střední intenzity denně, snižuje riziko diabetu o třicet procent,“ říká Marie Nejedlá z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. „V zimním období postačí i rychlejší procházka.“

Ale ani pacienti s cukrovkou se nemusí vyhýbat zimním sportům, naopak. V každém případě by při těchto aktivitách měl mít diabetik u sebe kontakt na lékaře uložený pokud možno v mobilním telefonu. A také zdroj glukózy, například kousek čokolády, pro případ hypoglykemie.

Po delší a náročnější fyzické aktivitě by si měl také měřit častěji hladinu cukru v krvi.

Rychlá procházka prospívá i kardiakům

„Dříve než se diabetik vydá třeba do fitka, měl by se poradit se svým lékařem, fyzioterapeutem a využít služby šikovného trenéra, který dokáže zabránit zbytečným chybám a přetížení,“ radí docent Prázný. Pohyb je navíc osvědčeným lékem nejen na cukrovku, ale i na kardiovaskulární problémy. „Pravidelné procházky mohou kardiakům pomoci nejen ,vychodit‘ snědenou vánoční energii,“ říká Věra Boháčová, nutriční terapeutka Fóra zdravé výživy, „ale zároveň prospívají srdečně-cévnímu systému.“

Spojení obou zmíněných onemocnění je přitom bezprostřední – právě diabetici jsou vystaveni až čtyřnásobně vyššímu riziku, že onemocní kardiovaskulárními chorobami.

Klasika s malými úpravami

Pokud si kardiaci chtějí užít Vánoce, pak by se měli držet několika stravovacích zásad. „To znamená u Štědrovečerní večeře nezahušťovat polévku jíškou, k případnému zahuštění použít raději mixovanou zeleninu, či luštěninu,“ radí nutriční terapeutka Boháčová.

„Jestliže ctí klasiku, mohou si dát bramborový salát se smaženým kaprem, měli by ho však smažit na řepkovém či olivovém oleji a přebytečný tuk odsát ubrouskem. Salát je nejlépe připravovat pouze z brambor a zeleniny, uzeninu raději vynechat a majonézy či oleje přidat o něco méně.“

Také cukroví může být dietnější, s menším obsahem cukru a tuku, zejména másla. Vhodný k jeho přípravě je zejména rostlinný tuk s vyšším podílem nenasycených mastných kyselin. Jestliže se nechtějí vzdát tradičních sladkostí, pak by jich měli aspoň jíst méně, výhodou jsou malé tvary.

Stres o svátcích

V dalších vánočních dnech je podle slov nutriční terapeutky vhodnější vybírat pečené maso libovější, případně drůbež. Tyto pokrmy mastit přiměřeně a podávat s menší dávkou knedlíků, ale větší dávkou zelí či špenátu. A nezapomínat na porci ovoce či zeleniny ke každému dennímu jídlu, pokud nebude jeho součástí. Vedle přiměřené stravy a dostatku pohybu je však pro kardiaky, a nejen pro ně, důležitá také psychická pohoda.

„Ve vánočním období by proto neměli nechávat věci na poslední chvíli a zbytečně se stresovat,“ říká Vladimír Tuka z Centra kardiovaskulární rehabilitace 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nejhorší z dlouhodobého hlediska podle jeho slov totiž nejsou velké stresy jako je třeba rozvod, úmrtí v rodině nebo svatba. Mnohem nebezpečnější bývají chronické malé stresy, které udržují člověka v neustálém napětí. Právě ony zvyšují totiž dvoj až trojnásobně riziko aterosklerózy. Pokud si tedy lidé nechtějí v období Vánoc zadělávat na srdeční problémy, pak by si například měli už předem vánoční přípravy naplánovat tak, aby nemuseli shánět dárky až v předvečer Štědrého dne.