Vatikán hostí první hackathon. Zaměří se na sociální začlenění a uprchlíky

Ve Vatikánu začal první hackathon, kterého se zúčastní 35 mentorů a 120 studentů z více než 50 univerzit. Bude se řešit sociální začlenění, mezilidský dialog a uprchlíci. Mezi hlavní partnery akce s názvem VHacks patří technologičtí obři jako Google a Microsoft. Do Vatikánu zamířili křesťané, muslimové i židé.

„Cílem je spojit lidi z oblasti technologií, obchodu, občanské společnosti a humanitních věd dohromady, aby přinesli nové pohledy na klíčové globální otázky,“ uvedl pro server The Guardian katolický kněz a předseda výzkumné a inovační sítě Optic Eric Salobir .



Akce se zúčastní věřící i nevěřící studenti. „Bude zde menšina katolíků. Zúčastní se velký počet muslimů, dále židé a lidé bez víry,“ řekl Jakub Florkiewicz, technologický konzultant a organizátor VHacks.

Papež volá po propojení technologií a lidských hodnot

Problémy, které se budou na hackathonu řešit jsou pro papeže Františka prioritou. Papež v minulosti hovořil o potenciálu technologií a vědy a nutností spojit inovace se sociálním začleněním. Upozornil taky mladé lidi na limity interakcí založených na technologiích. Sociální média podle Františka nejsou náhradou za lidské spojení.

Hackathon, konaný ve Vatikánu, je přelomovou událostí. „Je to znakem přeměny katolické církve, vedoucí papežem Františkem. Je to způsob, jak do Vatikánu přivést čerstvý vzduch, mládí a technologie a přimět tyto studenty, aby soustředili svou energii na skutečné problémy,“ řekl pro The Guardian kněz Salobir.

Výraz hackathon pochází ze slov hack a marathon. Jde tedy o soutěž, při níž programátoři v omezeném čase pracují na vyřešení zadaného softwarového projektu. Účastníci VHacks budou tři dny pracovat v týmech na projektu propojujíci technologie a lidské hodnoty.