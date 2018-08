Ve tvaru donatu i jednorožce. Jak vznikla nafukovací matrace?

Pořádné koupání se bez ní neobejde, a přitom se nafukovací matrace jako jeden z mála moderních vynálezů za téměř 130 let své existence skoro nezměnila – tedy až na posledních pár let, ale o tom později.

První nafukovací matrace vůbec nebyly určeny pro vodní radovánky, nýbrž na spaní. První náznak vzduchem plněné matrace údajně přišel už v 16. století, kdy jistý Francouz jménem Dejardin použil na její výrobu voskované plátno. To však vzduch neudrželo dlouho a praskalo.



Úspěšnější byli lidé až o nějaké tři stovky let později. Kdo a kdy přesně nafukovací matraci vymyslel, není známo. existují však písemné doklady z poloviny 19. století zmiňující zřejmě nafukovací matrace vyrobené z gumy, které pro přespávání využívali dobrodruzi za zlaté horečky v Kalifornii. První doloženou produkci spustila roku 1889 americká firma Pneumatic Mattress & cushion company, která lákala na možnost přizpůsobit si tvrdost lůžka a praktičnost. Matrace, jejichž design používáme prakticky dodnes, tehdy byly určeny především pro námořníky, jimž se staly neocenitelným pomocníkem: po vyfouknutí nezabraly skoro žádné místo a v případě ztroskotání se daly použít jako plavidlo.

A odtud už je to jen krůček k použití matrací u rybníků a bazénů. Jako první se do produkce nafukovacích lehátek pro dovádění u vody pustili v Británii v dubnu 1944, kdy tam byl registrován pogumovaný textilní materiál na jejich výrobu. Tyto matrace našly díky své odolnosti a pevnosti využití také při kempování. velký zlepšovák přišel o pár desítek let později, kdy se začaly nafukovací matrace vyrábět z Pvc, díky němuž byly ještě lehčí a skladnější. nový, lehký materiál odstartoval boom, který trvá dodnes. v posledních letech se strhlo takřka šílenství – nejrůznější celebrity na Instagramu publikují selfíčka u bazénu se svým nafukovacím lehátkem. Jen už nevypadá tak docela jako matrace, ale má tvar a barvy melounu, dílku pizzy, motýla, jednorožce, labutě nebo dokonce buvola. existuje už i nafukovací bazénový minibar a lehátko s opěrkami zad a rukou, do nichž je zabudovaný joystick ovládající motorem poháněné lodní minišrouby umístěné pod hladinou.



A mimochodem. Jestli vám vrtá hlavou název oblíbené aplikace na pronájem bytů, s níž se potýkají velká města po celém světě, pak vězte, že airbnb svůj název odvodila od anglického výrazu pro nafukovací matraci – air mattress. Zakladatelé firmy s nimi totiž svůj pronajímací byznys roku 2007 v Kalifornii rozjížděli.