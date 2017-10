Vědci dostanou grant na výzkum problému suchého oka pomocí čipu

PRAHA Jak funguje slzný film oka a jak zlepšit jeho složení u lidí, které trápí suché oči, zkoumají vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR (AV ČR). Protože experimenty nemohou provádět na živém oku, vyvíjejí model oka s takzvaným biomimetickým čipem, který bude simulovat mrknutí oka a rozprostření tenké lipidové vrstvičky po jeho povrchu.

Na vývoj čipu dostal jeho tvůrce Lukasz Cwiklik grant Neuron Impuls, určený pro mladé vědce. Ústav to dnes uvedl v tiskové zprávě.



Skupina Lukasze Cwiklika je podle ústavu jediným týmem na světě, který se věnuje syndromu suchých očí na molekulární úrovni. Syndrom je způsoben poruchou slzného filmu, který pokrývá povrch oka. Postihuje podle odhadů pět až 35 procent lidí, a patří tak mezi nejrozšířenější problémy oka.

Na jeho zmírnění se užívají oční kapky, jejichž účinnost ale podle vědců z ústavu fyzikální chemie dosud není dostatečně podložena. „Jsme první, kdo zkoumá účinnost kapek přímo na molekulární úrovni. Podařilo se nám tak například pochopit, proč určitá látka pomáhá rovnoměrněji rozprostřít slzný film po celém oku. Nyní zkoumáme další látky a věříme, že výsledkem bude nejen hlubší poznání ochranné funkce slzného filmu, ale zejména nová generace očních kapek,“ uvedl Cwiklik. Na výzkumu jeho skupina spolupracuje s farmaceuty z Japonska a Francie.



Dvě vrstvy

Slzný film se skládá ze dvou vrstev, vodní a lipidové. Vědci zkoumají, jak přes tuto bariéru dostat k oku léčivé látky co nejúčinněji. K výzkumům badatelé potřebují co nejvěrnější model povrchu oka. Vyvinuli prototyp, na kterém bude možné tyto věci testovat. Jeho součástí je biomimetický čip, který dokáže simulovat i milisekundová mrknutí, které lidské oko provádí každých 15 až 20 sekund. „Po každém mrknutí totiž oční víčko vyprodukuje novou ochrannou vrstvu,“ řekl Cwiklik.



Na další vývoj čipu získal vědec prestižní grant Neuron Impuls, do roka chce mít funkční čip. Ten umožní další výzkum slzného filmu a distribuce účinných látek. Vědci by chtěli vyvinout kontaktní čočky, které samy uvolní léčivé látky podle toho, jak je třeba. „V tomto ohledu pokukujeme po společnosti Google. Ta již pracuje na čočkách, které by samy měřily obsah cukru v organismu a upozornily, když je zvýšený. My však chceme jít ještě dál a trochu odlišnou cestou,“ doplnil Cwiklik.

Granty Neuron Impuls udílí Nadační fond Neuron ve více oborech. Celkem letos na tyto účely uvolnil devět milionů korun, které rozdělil mezi 15 vědců. Cwiklik získal půl milionu korun. Nadační fond podporuje pomocí grantů také vědecké expedice.