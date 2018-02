Vědci už dokážou včas rozpoznat Alzheimerovu chorobu

TOKIO/MELBOURNE Vědci ohlásili významný posun ve výzkumu včasné diagnostiky Alzheimerovy choroby. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature hovoří o více než 90procentní přesnosti krevního testu použitého k odhalení přítomnosti proteinu spojovaného s touto demencí. Studie je založena na vzorku 370 lidí.

Alzheimerovou chorobou trpí ve světě až 50 milionů osob a očekává se, že do roku 2050 jich bude 131 milionů. V ČR je registrováno 150 000 pacientů a očekává se, že v roce 2050 jich může být až 380 000.



Ke zjištění amyloidního proteinu beta spojovaného s nemocí se nyní používá vyšetření mozku nebo rozbor mozkomíšního moku. Jde ale o nákladné procedury, které navíc přinesou výsledek, až když už nemoc začala nebo pokročila. Navzdory mnohaletému výzkumu zatím není znám žádný lék.



Kdyby byl k dispozici levný krevní test, mohly by farmaceutické firmy získat soubor rizikových osob k testování případných léků, řekl Kacuhiko Janagisawa, který vedl výzkum v japonském národním centru pro geriatrii a gerontologii.

Alzheimerovu chorobu provází odumírání mozkových buněk, které má za následek úpadek myšlení, paměti či úsudku. Za příčinu se považují usazeniny, které poškozují nervové buňky.

Kdy propuká choroba?

Vědcům je známo, že choroba začíná dřív, než se poprvé objeví symptomy. Klíčem k objevení účinného léku je podle nich schopnost získat informace o vzniku nemoci v co nejranějším stadiu. Do studie bylo zapojeno 252 Australanů a 121 Japonců ve věku od 60 do 90 let.



Odborníci, kteří nebyli ve výzkumném týmu, výsledek hodnotí jako významný pokrok, který je ale třeba potvrdit další studií. „Jestliže to bude možné opakovat na větším vzorku lidí, pak nám to pomůže nahlédnout na změny související s Alzheimerovou chorobou, k nimž v mozku dochází. Cesta k tomu, abychom byli schopni diagnostikovat Alzheimerovu chorobu z krevního testu, je ale ještě dlouhá,“ domnívá se Mark Dallas z Readingské univerzity.