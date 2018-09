Vědci otestovali nový systém mapování zamořené krajiny

BRNO Vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT) ve spolupráci s armádou a hasiči otestovali nový systém mapování krajiny pomocí dronů a pozemních robotů. Nový systém je autonomní, a není tak potřeba, aby drony pilotoval člověk v dosahu signálu. To se může hodit například pro mapování oblastí zamořených radioaktivitou, uvedla v tiskové zprávě mluvčí VUT Radana Kolčavová.

Cvičení se uskutečnilo v srpnu v blízkosti areálu Pod Palackého vrchem v Brně. „Nejdřív místo ze vzduchu nasnímal dron, který vytvořil velmi podrobnou 3D mapu oblasti,“ uvedl vedoucí týmu vědců Luděk Žalud.



První část procesu je důležitá, protože dron potřebuje při druhém snímání znát přesnou výšku terénu, aby se mohl držet při průletu asi 15 metrů nad zemí. Při dalším průletu pak vytvoří barevně vyznačenou mapu s přibližným výskytem radiace.



Poté do terénu vyrazí pozemní robot, který se dokáže za pomocí získaných dat vyhnout překážkám, dokonce i těm, které vznikly při havárii. Roboti jsou spolu propojení autonomním systémem ATEROS, za který tým Luďka Žaluda loni obdržel ocenění na veletrhu Amper, a předávají si tak získané informace. „Výsledkem je pak velice detailní mapa, kde už je kontaminované místo zaměřené s přesností na centimetry,“ řekl Žalud.

Takto komplexní robotický systém by mohl být na trhu do pěti let, využití by pro něj našla armáda i hasiči a záchranáři. Prozatím ale snímání trvá několik hodin. Tvůrci se proto chtějí do budoucna zaměřit na jeho urychlení.

Česká armáda už několik robotů od týmu Luďka Žaluda využívá, stejně tak někteří hasiči či záchranáři. Nedávno zařízení získali například mladoboleslavští hasiči, kteří mohou robota využít k prozkoumání havárie elektromobilu.