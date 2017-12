Vědci připravují unikátní zákrok na záchranu nosorožců

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Vědci v Keni a v Evropě chystají za účastí českých odborníků unikátní zákrok, který je poslední šancí pro severní bílé nosorožce. Mají v plánu odebrat vajíčka samicím severního bílého nosorožce a oplodnit je.

„Embryo by pak odnosila náhradní matka - samice nosorožce jižního bílého,“ informoval vedoucí mezinárodních projektů ZOO ve Dvoře Králové nad Labem Jan Stejskal. První pokus o odběr vajíček by se podle něj mohl uskutečnit v první čtvrtině roku 2018.

Na přípravách spolupracuje skupina veterinářů a ochranářů z České republiky, Keni, Velké Británie a Jihoafrické republiky Na světě jsou tři poslední jedinci severního bílého nosorožce, a pokud se nenarodí mládě, vyhynou. Všichni žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta a patří královédvorské zoologické zahradě, odkud tam byli odvezeni v roce 2009. „Kvůli věku posledních dvou samic mají veterináři a reprodukční biologové jen omezený čas pokusit se odebrat jim vajíčka prostřednictvím procedury, jež byla vyvinuta právě pro tyto samice,“ uvedl Stejskal.



Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý. Severní bílé nosorožce se vědci pokoušejí zachránit laboratorní cestou, protože zvířata v Ol Pejetě se přirozeně rozmnožit už nedokážou.

Cílem přesunu nosorožců do Afriky bylo pokusit se o jejich přirozené rozmnožování. To se ale nepodařilo. Proto zůstává jedinou nadějí na záchranu genů severních bílých nosorožců v živých jedincích umělá reprodukce, která by zahrnovala využití samic blízce příbuzných nosorožců bílých jižních jako náhradních matek. „O něco takového se u nosorožců zatím nikdo nepokusil. Přípravy na tento historický zákrok začaly odebíráním a uchováváním vajíček ze samic nosorožce bílého jižního v evropských zoologických zahradách a jejich oplodněním v in vitro podmínkách. Teď by se mělo přistoupit k získání vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni,“ uvedl Stejskal.

Podle něj v Ol Pejetě už byly náhradní matky, tedy samice nosorožce jižního bílého, odděleny od samce, aby některé z nich byly připraveny na přijetí „severního“ embrya. „Celá procedura zahrnuje užití semene severních bílých nosorožců z několika dnes už uhynulých samců, jež je uloženo v Berlíně. Jedinými možnými dárkyněmi vajíček jsou dvě samice v Ol Pejetě, Nájin a Fatu, jimž je 28, respektive 17 let,“ uvedl Stejskal.

První pokus o odběr vajíček z Nájin a Fatu by mohl být v první čtvrtině příštího roku. V případě úspěchu budou vajíčka odvezena do laboratoře Avantea v Itálli, kde by se vědci pokusí vytvořit embryo za použití semene severního bílého samce. Pak by embrya vědci odvezli zpět do Keni, kde by byla v Ol Pejetě vložena do náhradních matek nosorožce bílého jižního.

Přípravy na odběr začaly v Keni v listopadu. „Samec nosorožce bílého jižního Kingi byl přesunut z více než sedmisetarového výběhu, který sdílel s pěti jižními samicemi. Tento přesun zajistil, že všechny samice budou k dispozici pro případné vložení embrya v roce 2018,“ uvedl výkonný ředitel rezervace Ol Pejeta Richard Vigne.