Vědci přišli s teorií o přítomnosti života na Měsíci. Mohlo tam být obyvatelné prostředí

Washington Kamení, zima a mrtvo. Takovou představu o Měsíci měli lidé už od pradávna. Byl ale vždycky takový jako dnes? Nový výzkum vědců Dirka Schulze-Makucha a Iana A. Craforda přináší verzi o životě na Měsíci, který tam podle nich mohl vzniknout před 3,5 miliardami let.

Život v podobě mikroorganismů mohl podle vědců vzniknout na Měsíci před více než 3,5 miliardami let. Schulze-Makuch a Craford uvádějí, že v té době mohla být na planetě voda v tekutém skupenství, která poskytovala příhodné podmínky pro vznik mikroorganismů nápadně podobným jako těch na Zemi.

Měsíc, který nyní nemá žádnou atmosféru, magnetické pole a voda je na něm pouze v podobě ledu uvnitř kráterů, mohl vytvořit ideální prostředí pro množení původních mikroorganismů. Je pravděpodobné, že zbloudilý meteorit na svém povrchu přenesl jednoduché organismy ze Země na Měsíc, kde se v příhodných podmínkách mohly množit.

Měsíc tak podle teorie obou vědců mohl být obýván. „Pokud byla v té době na Měsíci přítomna v dostatečném množství voda v tekutém skupenství a atmosféra, domníváme se, že povrch Měsíce mohl být částečně obývaný,“ vysvětlil astrobiolog Dirk Schulze-Craford z Washingtonské univerzity.

Krátce poté, co byl Měsíc před čtyřmi miliardami let zformován následkem nárazu dvou vesmírných těles, začala planeta uvolňovat vodní páry a další těkavé plyny. Následně, asi před 3,5 miliardami let, dosáhla na Měsíci vrcholu sopečná činnost. Planeta byla a relativně mladá a měla roztavené jádro a plyny, které z podzemního magmatu unikaly, vytvořily atmosféru. V obou těchto případech by mohlo uvolňování těkavých látek způsobit vznik vodních ploch. Roztavené jádro mohlo také vytvořit magnetické pole, které chránilo život na povrchu před slunečním zářením.