Vědci z NASA objevili dalších dvacet obyvatelných planet. Už je jich zhruba padesát

WASHINGTON Dvacet dalších planet, které by lidé mohli teoreticky osídlit, našel tým vědců amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Pokud se jejich domněnky potvrdí, zvýší se počet planet mimo sluneční soustavu, které mají vhodnou velikost i teplotu na to, aby na nich mohl existovat život, na zhruba pět desítek, informoval server New Scientist.

Takzvané exoplanety, tedy planety, které obíhají kolem jiné hvězdy než kolem Slunce, se podařilo objevit pomocí teleskopu Kepler. Svou činnost přístroj pojmenovaný po slavném astronomovi zahájil v roce 2009 a jeho úkolem bylo od počátku právě hledání exoplanet. Podle vědců jich jsou přinejmenším tisíce.



Teleskop Kepler se rozbil v roce 2013, za čtyři roky své činnosti pozoroval výsek galaxie s více než 150 000 hvězdami a nasbíraná data vědci nyní analyzují. Podle serveru New Scientists je tak pravděpodobné, že výzkumníci v budoucnu počet obyvatelných exoplanet ještě navýší.

Jednou z nejzajímavějších z nové dvacítky objevených planet, které jsou podobné té naší, je KOI-7923.01, uvedl Jeff Coughlin, vedoucího týmu, který vyhodnocuje data z teleskopu Kepler. Na rozdíl od Země je tato planeta kvůli větší vzdálenosti od své hvězdy o něco chladnější, podle Coughlina je ale stále dostatečně teplá na to, aby se na ní udržela voda v kapalném skupenství, což je základní předpoklad pro udržení života, jak jej známe.

„Pokud bychom si měli vybrat a vyslat kosmickou loď na jednu z nich, pak by to nebyl špatný výběr,“ řekl o KOI-7923.01 Coughlin. Planeta má velikost zhruba 97 procent velikosti Země a oběhnout její hvězdu jí trvá 395 našich dní. Coughlin ale zdůraznil, že je třeba dalšího pozorování, aby se potvrdily dosavadní domněnky. Kvůli poruše na Keplerově teleskopu se totiž podařilo každou z dvacítky planet pozorovat jen jednou či dvakrát.