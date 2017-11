Vědci zkoumají vzácnou poruchu spánku, hledají dobrovolníky

KLECANY Vědci ze Spánkové laboratoře Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumají vzácnou poruchu spánku, která může souviset s výskytem Parkinsonovy nemoci.

Jde o poruchu, během níž člověk ve spánku kupříkladu dělá prudké pohyby. Hledají dobrovolníky pro mezinárodní studii, informoval o tom mluvčí NUDZ Jan Červenka. NUDZ sídlí v Klecanech u Prahy.



Konkrétně se jedná o poruchu zvanou RBD, člověk při ní ve spánku například dělá prudké pohyby nebo křičí, trpí jí až dvě procenta lidí. Běžně jsou ve spánku svaly člověka „odpojeny“, jedná se o takzvanou svalovou atonii. V případě RBD je ale svalová atonie narušena, proto k pohybům dochází.

„Během nočních epizod RBD tak může dojít ke zranění nemocného, pádu z lůžka nebo zranění partnera, se kterým nemocný sdílí lůžko,“ dodala vedoucí lékařka spánkové laboratoře Jitka Bušková.

Aktuální poznatky vědců ukázaly, že výskyt poruchy poukazuje na možné budoucí rozvinutí Parkinsonovy nemoci nebo jiného neurodegenerativního onemocnění, a to třeba až za deset až patnáct let. Aby mohli odborníci souvislost lépe prozkoumat, hledají do spánkové laboratoře dobrovolníky s chováním odrážejícím obsah snů.

Vědci hledají do výzkumu i dobrovolníky se spánkovou obrnou, pokud ji v posledním půl roce opakovaně zažili a byli by na toto téma ochotni podstoupit strukturovaný pohovor. Přihlásit se mohou na telefonním čísle 283 088 400 nebo mailem spanek@nudz.cz.

„V laboratoři je bude čekat především pohovor s lékařem zaměřený na uvedené příznaky, případně polysomnografické vyšetření spánku. V případě potvrzení diagnózy RBD pak budou dobrovolníkům navržena další vyšetření a léčebný postup,“ popsala Bušková.



Lidem komplikují život i další spánkové poruchy, například takzvaná spánková obrna, kdy člověk při usínání nebo probouzení ztrácí možnost pohnout se, zároveň je při plném vědomí a k tomu se mu do reality prolínají snové představy, například slyší kroky, zvonek u dveří nebo vidí postavy kolem postele. „Jedná se o velmi děsivé představy a zážitky, které brání v usnutí a na jejich základě se může rozvinout těžká a dlouhodobá nespavost. Pokud se spánková obrna objeví i v kombinaci se zvýšenou spavostí během dne, je potřeba podrobnější vyšetření ve spánkové laboratoři, zda se nejedná o narkolepsii, která je ale ve většině případů dobře léčitelná,“ dodala lékařka.