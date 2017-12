6. kolo Velké vánoční vánoční soutěže: zjistěte jméno novinářky

Nekupujte letos dárky, vyhrajte je se serverem Lidovky.cz. Během 14 dní můžete vyhrát poukaz na džíny Levis, batoh Herschel, vouchery do restaurací Kampa Group, poukázku na brýle v hodnotě deset tisíc a další hodnotné ceny.

Každý všední den od 4. do 15. prosince sledujte rubriku Relax na serveru Lidovky.cz. V osm hodin začínáme soutěžit, v balíčku najdete pokaždé jiné ceny v hodnotě až 13 000 korun. A co proto musíte udělat? Stačí odpovědět do 16 hodin na jednoduchou otázku. Správnou odpověď a jméno vítěze najdete zde kolem 17. hodiny.

O co dnes hrajeme:

pléd od značky JAROSLAVA (4000 korun)



poukázka do restaurací Kampa Group (2000 korun)



hráčská myš Logitech G303 Daedalus Apex (1700 korun)



batoh Herschel (cca 2000 korun)



jameson (cca 600 korun)



čelovka Ledlenser (cca 1000 korun)



karton nápojů Schweppes



karton Bohemia Chips



poukázka na Zážitky.cz (500 korun)



poukázka do restuarace Vapiano (200 korun)



láhev Jägermeister (cca 400 korun)



beauty box Fab5ive (cca 500 korun)



Přehled všech balíčků s dárky na soutěžní dny od 4. do 15. prosince 2017.





Soutěžní otázka na 11. prosince

Jak se jmenuje food novinářka, která pro server Lidovky.cz píše články o tom, kde se dobře nají kancelářské krysy za dvě stravenky?

Pravidla soutěže

A) Obecná pravidla soutěží

B) PODMÍNKY SOUTĚŽE

1) Podmínky pro účast

· Soutěže se může zúčastnit každý.

· Některé označené výhry v přehledu cenale mohou být předány pouze výhercům starším 18 let. MAFRA, a.s. si proto vyhrazuje právo vyžadovat ověření identity a věku.

· V případě, že výherce nesplnil věkový limit a má jakou součást výhry získat věc určenou pro straší 18 let, bude tato věc vyjmuta z balíčku výher.

· Účastník se může každý soutěžní den zúčastnit soutěže jen jednou. V případě, že se prokáže vícenásobná účast, bude organizátorem vyloučen ze slosování.

· Účastník, který neuvede celé své jméno, e-mail, telefon a adresu pro zaslání výhry bude ze soutěže vyřazen.

2) Soutěž a její mechanismus

· Každý všední den od ponělí 4. prosince do pátku 15. prosince 2017 vychází na serveru Lidovky.cz v dopoledních hodinách soutěžní otázka.

· Na otázku je možné odpovědět zapsáním odpovědi do soutěžního formuláře v článku se soutěžní otázkou a jeho odesláním v den vydání do 16:00 hodin, později došlé odpovědi nebudou brány na zřetel.

· Ze správných odpovědí bude počítačem vylosován jeden výherce.

3) Výhry

· Každý soutěžní den se hraje o jiný balíček dárků

· Ceny výhercům věnují sponzoři soutěže, rozesílá je MAFRA, a.s.

· Výhry nelze vymáhat soudní či jinou cestou.

· Výhry se zasílají Českou poštou nebo je možné je po dohodě vyzvednout na recepci na adrese MAFRA, Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5.

4) Obecná ustanovení

· Soutěž se řídí Obecnými pravidly soutěží v MAFRA, a.s. dostupnými na adrese:http://ldvk.cz/42a