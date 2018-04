Velké tašky do koše. Velké značky se rozhodly, že kabelka má být velká jako mobil

Správný muž má nůž a správná žena kabelku, do které se vejde pecen chleba, flaška vína a složka velikosti A4, tvrdívala moje máma.

Současné trendy jí ale za pravdu nedávají. Svršky různě rostou – bundy do velikosti menšího stanu pro dva až tři nocležníky, kalhoty se nadýmají, že by se kilo či dvě brambor do nich hravě schovalo, a ramena sak se v duchu 80. let vytahují vycpávkami do stran tak, že začínají připomínat menší pergoly. Kabelek se to naopak vůbec netýká. Ty pěkně zakrňují. A to až do mikrovelikosti.

Velké značky se prostě rozhodly, že moderní žena s sebou potřebuje minimum věcí. A tak se vrhly na opravdu mini výtvory. „Vzhledem k tomu, že všechno máte v chytrém telefonu, včetně toho, že se vaším iPhonem dá platit, tak se z telefonu vlastně stala kabelka sama o sobě,“ popisuje pro Guardian redaktorka Elle Sara McAlpineová. Jinými slovy z kabelky se stal akorát větší obal na mobil a kreditku. Plus asi klíče od domu a nějaký ten kapesníček, protože do smartphounu se nevysmrkáte. Taky by se tam měl vejít lesk na rty a maličká verze parfému a…



No vzhledem k tomu, že autor Čekstajlu měl párkrát tu čest nahlédnout do dámské kabelky, nechápe, jak se do trendy kousků od Gucciho přes Fendi až po Chloé byť jen malá část obsahu může přesunout.

Kabelky se smršťují, ceny ale rozhodně ne

Nicméně nemyslete si, že by se snad s velikostí kabelky smršťovala cena. Třinácticentimetrový výtvor z dílny Chloé vyjde na víc než tisíc liber. Pidikabelka francouzské značky Jacquemus vyjde „jen“ na půlku a stává se dokonce takovým kultem, že na ni mají v Selfridges pořadník.

Ale nezoufejte. Trend kabelkových miniatur už dorazil i do běžných řetězců typu Zara nebo Mango, takže pokud se umíte uskrovnit a stačí vám na cestu mimo bezpečí domova jeden klíč, jeden kapesník a kreditka s mobilem (protože na všechno ostatní je tady váš soumar – pardón manžel), tak i tam si vyberete. Zkrátka pryč je doba, kdy statusovým symbolem byly zejména větší tašky (protože když už za status platíte, tak by měl být vidět). Skoro to připomíná mobilní telefony na přelomu milénia, u nichž také platilo pravidlo: čím menší, tím lepší. Byť trefit se do tlačítek bylo pro mnohé uživatele takřka nemožné. Miniaturizování se navíc netýká jen kabelek. Zakrsly například podpatky. Trendy jsou nyní takzvané nano heels. Jsou to tenoučké podpatky palec vysoké. Takže nějakých 2,5 centimetru. Nahrazují dosud populární „kitten heels“, česky kačenky, které se šplhají o centimetr až dva výše.

A zmenšuje se ještě jeden doplněk, který se dotýká i pánského šatníku. Jde o sluneční brýle. Pro dámy jsou třeba v kurzu ultra tenké obroučky ve tvaru kočičích očí. Pánové by se raději měli přidržet tvaru, který byl k vidění například v Matrixu.

Zkrátka pryč je doba, kdy statusovým symbolem byly zejména větší tašky. Skoro to připomíná mobily na přelomu milénia.