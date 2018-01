Větrovky s cenovkou k neuvěření. Důkaz o tom, že světoví návrháři se inspirují v Česku

Podezření sílí. Už jednou se Čekstajl zaobíral myšlenkou, že světoví návrháři si chodí v poslední době pro inspiraci do Česka. A je tu nový důkaz.

Aktuální trend ve svrchnících na zimu vypadá jako vystřižený z českých ulic. Kromě kašmírových kabátů totiž na mola při předvádění nových kolekcí zvučných jmen světa nejvyšší krejčoviny dorazily bundy. A ne jen tak ledajaké. Ale bundy spadající do kategorie outdooru s přívlastkem funkční.



Přitom ještě v jednom nedávném rozhovoru na zálibu Čechů v tomto kusu oděvu žehrala první dáma tuzemské módy, návrhářka Liběna Rochová. „Je škoda, jak se shazujeme. Běžně vidím paní v tramvaji, která má pěknou halenku, hezké kalhoty, prstýnky, nalakované nehty, a k tomu bundu jako na lyže,“ říkala s tím, že se to ale postupně u nás s tím módním cítěním zlepšuje. A konzervativní Čekstajl s ní vážně souhlasí.



No tak teď se shazuje spolu s námi i svět. Přední módní impérium Balenciaga tak svým modelům třeba obléklo kalhoty s košilí a kravatou a k tomu bundu, kterou by ocenil každý nákupčí horské služby. A platí to i obráceně. Značky zavedené jako ryze sportovní nebo outdoorové, chcete-li, zase najímají trendy návrháře, aby jim připravili řadu pro „fashionisty“ (to jsou vlastně takoví módní poblázněnci). Třeba značka North Face se spojila s designérem Junyou Watanabem. A společné dílo má krásnou visačku s cenou bezmála dva tisíce liber (těsně pod hranicí šedesáti tisíc korun). A rozhodně to není nejdražší parka, kterou můžete na trhu sehnat. Některé kousky vyjdou i třeba na 130 tisíc korun.

Úsměvné na tom je, že platíte předevšímza design a značku, protože tu klasickou funkčnost, kterou od podobného oblečení čekáte, zajistí skutečně spíš zavedené značky outdoorového oblečení. Ne že by snad výrobky nejvyšší krejčoviny promokly, ale na výlet do Himálaje (a možná radši ani do Tater) to není.

Na druhé straně srdéčka toužící po luxusu jistě potěší, když už nezahřeje, třeba to, že místo speciálně pro odvádění potu upravených mikrovláken je podšívka dílem zadečků bourců morušových neboli hedvábná.

Přesto, že jde skutečně o rozmáhající se trend, by si Čekstajl dovolil malou poznámku na okraj. Ke klasickému obleku – ať už míříte na ples, jejichž sezona pomaličku začíná, nebo do divadla, či na koncert – skutečně patří klasický kabát. Totéž platí u velkých večerních šatů dam. Je málo legračnějších věcí než lyžařská větrovka, z níž se do stran šíří záplava šifonu posetého drobnými kamínky.

Prostě chce to mít na paměti, že když už následovat trend, tak se vším všudy, a kombinovat vysokohorské bundy s dalšími výkřiky módy – teplákovitě volnými kalhotami, masivními teniskami, trochu nakrčenými košilemi. Naopak zazdít klasiku nikdy nebude in, byť by cenovka na bundě byla na jakkoli nesmyslně vysokou částku.

