‚Víc než zázrak.‘ Vanellope se narodila se srdcem mimo tělo, neměla téměř šanci na přežití. Bojuje už 3 týdny

Leicester/Praha Její stav, nazývaný lékaři Ectopia cordis, je extrémně vzácný. Plodu v těle matky při něm začne srdce růst mimo hrudník. Stejně na tom byla i Britka Vanellope Hope Wilkinsová. Lékaři objevili v devátém týdnu těhotěnství, že trpí právě touto vadou. Na svět přišla předčasně před třemi týdny a už má za sebou tři operace. Ve Velké Británie není znám žádný jiný případ dítěte s touto vadou, které by přežilo první operaci.

Rodiče malé Vanellopy, Naomi Findlayová (31) a Dean Wilkins (43) z Nottinghamu, BBC řekli, že je jejich dcera „opravdová bojovnice“. Porod byl proveden císařským řezem, Vanellope při něm přišla na svět bez hrudní kosti.

„Když ultrazvuk ukázal, že má srdce mimo tělo, byl to opravdový šok, nevěděli jsme, co by mohlo následovat,“ popsala matka Naomi.



Vanellope se srdcem mimo tělo, několik minut po porodu.

Pár si zaplatil krevní testy, které ukázaly, že plod nemá žádné chromozomové abnormality, kvůli kterým by bylo nutné těhotenství ukončit. „Byli jsme ale upozorněni, že by bylo lepší těhotenství i přesto ukončit. Šance na přežití se rovnala téměř nule. Nikdo kromě nás nevěřil, že by to mohla zvládnout,“ řekl Wilkins.



Podle Naomi nebylo ukončení těhotenství něco, co by dokázala udělat. „Viděla jsem v devíti týdnech tlukot srdce – a bylo jedno kde. Nemohla jsem ho zastavit. Její síla mi dodávala sílu pokračovat.“



Vanellope se měla narodit na Vánoce, ale lékaři se rozhodli 22. listopadu pro předčasný porod. Chtěli tak snížit riziko infekce a poškození srdce. Porodu se zúčastnilo 50 specialistů včetně srdečních chirurgů.



Po 50 minutách jejího života šla Vanellope na první operaci. Šance na její přežití se u dětí s touto vadou pohybuje v řádu jednotek procent. Vanellope ji zvládla a má za sebou už i dvě další. Při té poslední použili lékaři kůži z jiné části jejího těla k zakrytí otvoru v hrudníku.



Vanellope se svými rodiči.

„Před porodem byly její šance na přežití mizivé. Nyní už to vypadá mnohem lépe. Vanellope si vede opravdu velmi dobře, je odolná,“ líčil BBC dětský kardiolog Frances Bu’Lock.

„V budoucnu možná budeme schopní dát ji nějakou vnitřní ochranu pro srdce. Třeba něco vyrobeného na 3D tiskárně, nebo něco organického, co by mohlo uvnitř ní růst,“ dodal.

The incredible story of Vanellope - the baby born with her heart outside her body pic.twitter.com/siOmmt4X63 — Press Association (@PA) 13. prosince 2017

Zatímco ve Spojeném království není znám jiný případ dítěte, které by operaci přežilo, v USA žije několik takových dětí. Mezi nimi i pětiletá Audrina Cardenasová z Texasu. I jí při operaci umístili srdce do hrudníku, v nemocnici strávila celkem tři měsíce. Audrina nosí plastovou ochranu hrudníku.



Glenfield Hospital v Leicesteru uvedla, že má Vanellope stále před sebou „dlouhou cestu“. Velkým rizikem je infekce. Dalším krokem bude odstranění ventilátoru, který Vanellope pomáhal zotavit se po operacích.



„Dokáže všemu vzdorovat – je to víc než zázrak,“ řekl o Vanellope její otec.