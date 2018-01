Vidíte skvěle? Možná si lžete. Nejdůležitější za volantem je zrak řidiče

PRAHA Po silnicích se prohánějí vozy stále více prošpikované bezpečnostními systémy. Ty však nedokážou nahradit to nejdůležitější – zrak řidiče.

Alkohol za volantem se zdá být největším strašákem. Reportéři ve zprávách o dopravních nehodách vždy zdůrazňují, zda byl či nebyl řidič pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Nikde se však nezaznamenává, má-li řidič dobrý zrak. Těžko by to také policisté na místě zjišťovali.



Většina potřebuje brýle

Na tento nedostatek začala upozorňovat řada odborníků i organizací. Například v rámci kampaně Slepí vrazi vyšetřili odborníci na území Česka a Slovenska v období od května do října loňského roku 2880 řidičů. Výsledky jsou alarmující. Více než polovina z nich si myslí, že má oči naprosto v pořádku. Ukázalo se však, že hned 71 procent z nich potřebuje korekci zraku a měli by nosit brýle nebo dioptrické čočky. Ale nedělají to.

Ať už řidič má zrak naprosto v pořádku, nebo má vidění zhoršené, právě v tomto období by se měl mít velmi na pozoru. Brzy se šeří, jsou častěji mlhy a mokré silnice, od kterých se tak více odráží světla vozů, což řidiče oslňuje. Natož když mají nějakou vadu zraku.

„Jako obrovský problém vidím tu časovou prodlevu mezi vstupním vyšetřením u obvodního lékaře, které obsahuje i vyšetření očí, a prvním povinným vyšetřením očí řidičů při dosažení 65 let. To je nedomyšlené. Jednou za rok by lidé měli k očnímu chodit od 40, nejpozději 45 let. To je věk, kdy se zrak začíná zhoršovat každému,“ upozorňuje primářka pražské oční kliniky DuoVize Lucie Valešová.

