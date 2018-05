Víkendovým pospáním se lze vyhnout předčasné smrti, tvrdí vědci

STOCKHOLM Dospělí do 65 let, kteří sedm dní v týdnu spí méně než pět hodin denně, mají o 65 procent vyšší míru úmrtnosti v porovnání s jedinci, kteří si dopřejí šest nebo sedm hodin spánku. Zjistili to švédští vědci. Dobrou zprávou ale podle nich je, že toto riziko související s nedostatkem spánku během pracovních dnů lze vyvážit víkendovým pospáním. „Délka spánku je pro délku života důležitá,“ řekl britskému deníku The Guardian vedoucí výzkumu Torbjörn Aakerstedt.

Studie vědců ze Stockholmské univerzity a stockholmského Karolinského institutu je založená na údajích o 38.000 lidech, kteří se v roce 1997 zúčastnili průzkumu týkajícího se jejich životního stylu a zdravotního stavu. Osud účastníků výzkumu pak vědci sledovali následujících 13 let s pomocí národního rejstříku, do nějž úřady zaznamenávají úmrtí obyvatel.



Souvislost mezi délkou spánku a úmrtností dosud vědci podle Aakerstedta zkoumali jen z hlediska pracovního týdne. „Já jsem se ale domníval, že kdyby zahrnuli víkendy nebo spánek přes den, výsledky by mohly být trochu jiné,“ vysvětlil Aakerstedt.



Vědci podle něj v nové studii počítali i s takovými faktory, jako je pohlaví, index tělesné hmotnosti (BMI), fyzické aktivity, práci na směny nebo údaj, zda zkoumané osoby kouřily. Výzkum zároveň ukázal, že osoby, které sedm dní v týdnu spí osm hodin denně a více, mají o 25 procent vyšší míru úmrtnosti než ty, které spánku věnují šest až sedm hodin.

Podle Aakerstedta je možné, že nedostatek spánku má na lidský organismus negativní vliv, zatímco permanentně dlouhý spánek může být známkou skrytých zdravotních potíží.