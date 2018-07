Víte, jak pomoci tonoucímu či zraněnému?

Stát se to může každému, kdo je u vody – najednou si všimne, že se ve vodě někdo topí. Dokážete pomoci?

„V první řadě musí potenciální zachránce dbát na vlastní bezpečnost a zhodnotit své plavecké schopnosti, aby se nestal také zachraňovaným,“ podotýká litvínovský záchranář Patrik Cmorej.



Pokud si v plavání věříte a jste k tonoucímu nejblíže, neváhejte mu pomoci. V prvé řadě zakřičte, ať někdo zavolá záchranku. Pokud jste na břehu, určitě se vysvlečte, ať vás netáhne oblečení ke dnu. Když jste již poblíž k tonoucímu, zhodnoťte situaci, v jaké fázi je: zda je jen vyčerpaný a ještě plave, zda bojuje o život a zajíždí pod hladinu, či jestli už jen leží obličejem a končetinami dolů. V prvém případě nabídněte člověku pomoc, například aby se chytil vaší paže. V posledním případě neváhejte, chytněte tonoucího za bradu či paži a ve stylu takzvaného ouška plavte ke břehu.

Chraňte vlastní život

Pokud jde však o druhý případ, držte se v dostatečné vzdálenosti, protože takový člověk je velmi nebezpečný, ve snaze zachránit si život klidně utopí vás. Proto šlapejte vodu jednou nohou a druhou buďte připraveni případně jej odkopnout. Vyčkávejte, dokud se úplně nevyčerpá, nebo nepřijde pomoci profesionální záchrana.

Po vytažení na břeh zkontrolujte, zda dýchá. Pokud ne, pětkrát mu dýchněte do úst a pokračujte klasickou resuscitací, tedy vždy mu 30krát stlačte hrudník a následně dvakrát dýchněte do úst. To opakujte do obnovy spontánního dýchání nebo předání profesionálním záchranářům.

Poraněná páteř

Složitější záchrana je v případě, když se tonoucí při skoku do mělké vody zranil a máte podezření, že si poranil páteř. V prvé řadě se k němu musíte ve vodě opatrně přiblížit a zjistit, zda je při vědomí a zda dýchá.

Pokud je otočený hlavou dolů, velice šetrně jej musíte otočit na záda. Vyzvěte někoho, aby zavolal záchranku. Zavolejte si i tak ještě někoho na pomoc, je důležité fixovat zraněnému hlavu. Pokud je při vědomí či v bezvědomí, avšak dýchá, velice jemně jej stabilizujete. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je opatrně podepřít jednou rukou hlavu a druhou rukou pánev a velmi pomalu se s ním rozejděte tak, aby se mu tímto pohybem dostaly končetiny do splývavé polohy do jedné roviny s páteří, a vyčkejte takto do příjezdu profesionálů.

Pokud však nedýchá, je nejdůležitější zajištění životních funkcí, až poté stabilizace páteře, proto je nutné dostat postiženého co nejrychleji na břeh, na tvrdou podložku, kde zahájíme resuscitaci.

„Zájemcům doporučuji navštívit například webové stránky první pomoci Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je postup doplněn obrazovými přílohami,“ vyzývá Patrik Cmorej. Zadejte do vyhledávače „poranění páteře ve vodě“ a zkratku univerzity „muni“ a hned první odkaz je ten správný.