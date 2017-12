Luxusní a kvalitní kousky v hurónském stylu. Vítejte do boje, pane velkostatkáři Topolánku

PRAHA Je rozhodnuto. Zápasníci v boji o Hrad jsou přihlášeni a teď začne ta pravá řež o to, kdo přesvědčí nejvíc voličů a bude příštím prezidentem. Z módního hlediska máme velký výběr. A díky last minute kandidatuře bývalého premiéra Mirka Topolánka nám přibyl dosud chybějící prvek.

Ale pěkně popořadě. Čekstajl přiznává, že ne všechny zájemce bere stejně vážně a vzhledem k tomu, že jde o nevážný, a tím pádem objektivně nevyvážený sloupek, dovolí si výběr zúžit na čtyři soutěžící.



A tak se nám na fashion škále rozmístili následující účastníci hradního klání. Pomačkaný lidový vládce Miloš Zeman, o jehož módním (ne)cítění – a upřímné a nehrané ignoranci jakékoliv etikety – již Čekstajl několikrát psal. Úřednická šedá myš, která umí oblek nosit, ale stejně je znát, že k němu chybí badatelský plášť, Jiří Drahoš.

Závan snobské vyšší společnosti Michal Horáček, který dobře ví, jak se nosí padnoucí smoking, váže motýlek a dopřeje své manželce unikátní toaletu z dílny královny české módy Liběny Rochové. A teď přibyl ten zmíněný Mirek Topolánek – z módního hlediska nejzajímavější kousek.

Na stopě luxusních značek

Když ho přivezli jako ostravský import do pražské politiky, bylo znát, že je to chachar a „chlap s gulama“, jak o sobě rád mluvil. A tomu odpovídal i jeho šatník – nic ve zlém. Pod vedením nové partnerky, dnes již manželky Lucie Talmanové a svého (dnes zavrženého a od listopadu opět uvězněného) poradce Marka Dalíka se v rámci premiérské funkce přerodil v muže snažícího se o „dandy“ styl. Talmanová milující drahé kabelky a Dalík s trochu veksláckým vkusem Topolánka přivedli na stopu luxusních značek. V luxusu se tou dobou zhlédl i tehdy dospívající Topolánek junior a zdálo by se, že v lecčem i otcův vkus ovlivnil.

V premiérské funkci dorostl Topolánek ke kvalitním padnoucím oblekům. Držel se úřadem diktované linky, takže na poměry české politiky působil jako dobře oblékané zjevení. Kamenem úrazu vždycky byly „volnočasové“ outfity, kdy tíhl k trochu kolotočářskému a příliš mladistvému (nejlépe nášivkami na košilích vyšperkovanému) stylu.



Po jeho odchodu z vrcholné politiky a zaplutí do vod vrcholného byznys lobbingu jeho vkus ostatně přesně vystihla módní guru Blesku Františka Čížková, když napsala, že přes veškerou snahu a peníze mu zkrátka čouhá sláma z bot a má módní cítění sedláka.

Z chicagské gangsterky a lázeňské promenády

Čekstajl by doplnil, že jde spíše o velkostatkáře. Toho, kdo má peníze a chce, aby to bylo vidět. Aneb když už to sako stojí deset, dvacet nebo víc tisíc, ať je to znát. Takže tíhne k různým kostkovaným modelům (těch má opravdu hodně), výraznému proužku (ten by se dal zařadit do šatníku chicagské mafie nebo prvorepublikového sňatkového podvodníka) nebo modelů `ala lázeňský švihák (to jsou letní odlehčené světlé obleky, které má rád).



K ocenění pak ale je, že našel zalíbení v kvalitních botách, což je bolest mnohého Čecha, a k nim ladí i kvalitní brašny, což také u českých pánů (využívajících každou kapsičku na tím pádem nevzhledně se dmoucím saku) nebývá zvykem. No tak vítejte do boje, pane velkostatkáři.