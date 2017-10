Mozaika z můstku Caligulovy lodě se z USA vrátila do Itálie

ŘÍM Díky práci italské policie vrátily Spojené státy do Itálie mozaiku z obřadní lodě římského císaře Caliguly. Policisté ji lokalizovali v soukromé sbírce Italky sídlící v New Yorku, oznámil v pátek italský ministr kultury Dario Franceschini. Uvedl také, že do Itálie byly vráceny i další umělecké artefakty, které tam byly dříve nelegálně vykopány či ukradeny.

Čtvercová mozaika bývala na kapitánském můstku jedné ze dvou obřadních lodí římské císaře. Teď zamíří do expozice plavidel z období starověkého Říma v muzeu u jezera Nemi, asi 30 kilometrů jihovýchodně od Říma.

V období starověkého Říma byl na břehu jezera posvátný háj zasvěcený bohyni Dianě. Caligula si podle historiků nechal pro obřadní účely postavit a na jezero spustit dvě gigantické lodě v délce zhruba 70 metrů. Lodě byly vykládané mramorem, zlatem a bronzem. Nález vodovodního potrubí ve vracích napovídá, že na lodích byly i fontány a zahrady, napsal deník Corriere della Sera.

Díky navrácenému artefaktu si lze představit, jak vypadal kapitánský můstek jedné z lodí: podobně jako císařskou vilu jej zdobily nádherné mozaiky.

Lodě po Caligulově smrti skončily na dně jezera a nad hladinu byly vyzdviženy až v letech 1928 a 1932. Vraky se staly základem zmíněného muzea, ovšem po požáru v roce 1944 z nich nezbylo téměř nic.

Římský císař Gaius Caesar Germanicus, zvaný Caligula, v čele impéria vydržel čtyři roky (37-41), než byl pro své chování zavražděn. Do dějin vešel jako jeden z největších šílenců a excentriků. S jeho jménem je spojena řada legend, známá je například ta o Caligulově záměru jmenovat oblíbeného koně konzulem.