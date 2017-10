Volební sliby pro školství: vyšší platy, žádné školné

Co slibují strany pro oblast školství? Bez výjimky se shodují jen v jedné věci: platy učitelů musí být vyšší. Kromě TOP 09 nepřišla žádná ze stran s myšlenkou zavedení školného pro všechny studenty vysokých škol. V ostatním už tak jednotné nejsou.

Kdo dá víc na školství? Tak by se mohla jmenovat soutěž politických stran v předvolebním čase. Některé se soustřeďují na otázku, jaká část národního bohatství by měla být napříště věnována na vzdělávání, další operují rovnou s platy učitelů.



Je známo, že Česká republika vynakládá na primární až terciární školství něco mezi třemi a čtyřmi procenty hrubého domácího produktu (HDP), přičemž průměr vyspělých zemí činí lehce přes pět procent a některé státy, jako třeba USA nebo Spojené království, se dostaly dokonce na víc než šest procent. Je však třeba říct, že jde nejen o veřejné, ale i o soukromé zdroje. A není tak docela náhoda, že největší podíl vykazují země, kde se platí na vysokých školách nemalé školné.

Nezdá se přitom, že by strany, jako třeba KDU-ČSL nebo Okamurova SPD, které slibují prosazovat oněch maximalistických šest procent (třeba Pirátům by stačilo procent pět), řešily tyto věci v souvislostech.

Školné chce zavést jen TOP 09

S penězi pro učitele se rozjelo hlavně hnutí ANO, které slibuje do konce příštího volebního období pedagogům o polovinu větší platy, než představuje český průměr. Většina ostatních ale za tímto slibem příliš nezaostává: ČSSD chce učitelům přidat 30 procent, ODS mluví o 35 tisících měsíčně.



O tom, že by se na nákladech vzdělávání, konkrétně vysokoškolského, mohli podílet i sami studenti, se však srdnatě zmiňuje z větších stran jen TOP 09. ODS tuší, že je to pravicové téma, takže poplatky za studium úplně ne opomíjí, ale navrhuje jen zpřísnění už existujících za překračování standardní doby studia.

Další stranou, která přichází se zásadnějším návrhem, jsou Zelení. Ti se vracejí k myšlence, již se nepodařilo protlačit do poslední novely vysokoškolského zákona, a chtějí se znovu pokusit přesvědčit zákonodárce, aby uvažovali o změně jmenování profesorů. Profesorský titul by podle nich neměl mít univerzální charakter, nýbrž by měl být vázán na konkrétní pracovní pozici na té či oné univerzitě.

Jaké změny slibují strany pro základní, střední a vysoké školy?