Vrásky už nejsou ostuda. Nadělte si pod stromeček sílu

Tento list každý rok volí slovo roku. Na to letošní si budete ještě muset počkat. Módní svět ale to svoje už letos zná. Po prozkoumání více než stovky různých publikací zabývajících se výhradně rozmary paní módy vyšlo jako vítěz slovo „power“. Česky je to „síla“.

V tomto případě jde ovšem o přídavné jméno. Nejfrekventovanějším souslovím totiž bylo takzvané power dressing, což, přiznejme, v překladu „silové odívání“ zní dost krkolomně. Jde o trend, kdy ženy ve světě moci používají oděv jako součást své síly. Zůstávají ženami a jde o padnoucí modely, leč přesto je jasná inspirace světem pánské módy a výsledek ukazuje, kdo je tady boss. Klasickým příkladem jsou přísné kostýmy. Ikonou tohoto stylu byla tvrdá britská premiérka Margaret Thatcherová, jejíž kabelky se evropští státníci báli.



Trend kostýmů se saky se zvýrazněnými rameny se letos vrátil s plnou silou. Inspirací byla třeba i Melanie Griffithová v roli ambiciózní sekretářky ve filmu Podnikavá dívka. Prostě další záchvěv návratu osmdesátých let. Přispělo k tomu samozřejmě i tažení Angely Merkelové k další obhajobě kancléřské pozice, brexit vedený premiérkou Theresou Mayovou a separatistické tendence Skotska ztělesňované Nicolou Sturgeonovou.

Takže dámy, pokud si chcete nadělit pod stromeček něco v tomto stylu, neminete. A dobře šitý kostým se neztratí. A pro pány platí, že vzkazy „mocenského odívání“ se vysílají kravatami. Takže jestli chcete být v příštím roce „agresivnější“, červená je ta správná volba.

Ještě jedno slovo pak stojí za zmínku. Zase to s tím překladem bude na houby, ale co už. Antiaging. Neboli cokoli (zejména) krém proti stárnutí (vráskám, skvrnám na pleti a vůbec projevům vyššího věku). Magazín Allure vyzval na obálce s přiznaně vrásčitou Helen Mirrenovou k jeho zatracení. Letošní rok totiž kulminoval trend, který módní svět opatrně a plaše následuje již několik sezon. Tedy že zralé ženy a zralí muži jsou také jeho zákazníky, a to čím dál sofistikovanějšími.

Na přehlídkách zvučných jmen (a ano, lze diskutovat o tom, nakolik jde o PR a nakolik o přesvědčení) se mezi vyzáblými modelkami, které ještě nemají ani volební právo, objevují hvězdy filmového plátna či jinak proslulí lidé, kteří si pamatují i to, co bylo před rokem 1990. Třeba na přehlídce Versaceho zazářily bok po boku hvězdy modelingu 90. let Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová, Carla Bruniová a Helena Christensenová, když všechny už překročily pětačtyřicítku. A ukázaly mladším kolegyním, že jim dá hodně práce, aby jejich dnes tak přechodná sláva dokázala přežít takovou dobu.

Ikonický magazín Vogue zase měl letos na obálce nejstarší ženu ve své historii, když ji ozdobila tvář 75leté modelky a herečky Lauren Huttonové. Stejně starý Harrison Ford zase byl hvězdou výročního vydání pánského magazínu GQ.

Poučení? Možná že to módní svět nemyslí úplně vážně, ale přece jen vrásky přestávají být ostudou. Tak je pod stromečkem nepřepočítávejte a Vánoce si užijte. Byť mezi dárky nebude váš vysněný, ale zase jen ty ponožky.