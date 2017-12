Vtipálek si zacementoval hlavu v mikrovlnné troubě. Hasiči jej zachraňovali hodinu

WOLVERHAMPTON (ANGLIE) Dvaadvacetiletý muž z Anglie si s pomocí přátel zacementoval hlavu v mikrovlnné troubě. Po neúspěšným snahách jeho přátel, jimž se nepodařilo jeho hlavu vyprostit, byli na místo povoláni hasiči. Ti ho zachraňovali přes hodinu.

Na kuriózní případ upozornila BBC. Internetový „prankster“ (vtipálek) z anglického města Wolverhampton se rozhodl vytvořit odlitek své hlavy. Muž si obalil hlavu igelitovým pytlíkem, kterou poté za pomoci přátel zacementoval uvnitř mikrovlnné trouby. Aby mohl dvaadvacetiletý muž dýchat, měl od úst vedenou plastovou trubici.

Poté, co se přes více než hodinu a půl trvající snahu nepovedlo troubu z mladíkovy hlavy odstranit, byli do domu v Fordhouses povoláni hasiči. „Přestože to zní vtipně, muž se mohl lehce udusit nebo vážně zranit,“ uvedl velitel hasičské hlídky Shaun Dakin. Těm se podařilo mladíka osvobodit za pomoci techniků přibližně za hodinu.

„Muž a jeho přátelé smíchali sedm balení sádry, kterou nalili okolo jeho hlavy. Ta byla uvnitř nezapojené mikrovlnné trouby chráněna igelitovým pytlíkem. Trouba byla použita jako nádoba na odlitek. Směs rychle ztvrdla. Když jsme byli na místo povoláni, snažili se mladíka zachránit hodinu a půl,“ dodal Dakin.

Podle Dakina se všichni účastnění velice omlouvali. Jasně se však jednalo o výjezd, místo kterého mohli hasiči pomoci někomu, kdo se nacházel v mnohem komplikovanější situaci.