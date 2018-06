Transgenderové osoby již nejsou duševně nemocné, oznámila WHO

ŽENEVA Být transgenderovou osobou už nemá být podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považováno za duševní poruchu. Vyplývá to z nového seznamu nemocí WHO, o němž tato organizace informovala na svých internetových stránkách. Do nového soupisu, který by měl platit od ledna 2022, například ale nově zařadila jako duševní poruchu závislost na hraní videoher či digitálních her.

Transgenderové osoby jsou lidé, kteří se cítí odlišně od pohlaví, s jakým se narodili. WHO tento stav už neoznačuje za duševní poruchu, ale za „genderovou neshodu“. Transgenderovým osobám to může zjednodušit proces změny pohlaví či žádosti o změnu jména, k nimž je v některých zemích požadováno potvrzení od lékaře.



Transgenderové osoby se mohou identifikovat jako heterosexuální, homosexuální, bisexuální nebo asexuální. Protikladem termínu transgender je cisgender, tedy osoba, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, s jakým se narodila.

Podle doktorky Lale Sayové z WHO cílem vyjmutí transgenderového nesouladu ze seznamu nemocí bylo ukončit stigmatizování lidí. Profesor klinické psychiatrie Michael First z Kolumbijské univerzity, který WHO při sestavování klasifikačního seznamu pomáhal jako konzultant, se domnívá, že WHO tak „vyšle velmi silné poselství“ lidem, kteří transgenderový nesoulad považují ze nemoc.



Nová Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11) obsahuje na 55.000 kódů pro zranění, nemoci či příčiny smrti. Jde o jakýsi společný jazyk, který má usnadnit práci mimo jiné lékařům či pojišťovnám na celém světě. Seznam bude předložen příští rok v květnu ke schválení shromáždění WHO, v němž jsou zastoupeny členské země této organizace.

Zatím poslední Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10) byla přijata v roce 1992, od té doby WHO k tomuto manuálu vydávala menší či větší aktualizace. Teprve v manuálu z roku 1992 WHO po desítkách let vyjmula ze seznamu nemocí homosexualitu.