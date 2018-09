Z piškotů do prestigek. Třetí den fashion weeku rozsvítil Rudolfinum a Letenskou pláň

Praha Pondělí bylo nejkratším přehlídkovým dnem akce Mercedes-Benz Prague Fashion Week, během níž se představili pouze dva návrháři. Designérka romantických rób Zuzana Kubíčková si pro prezentaci letní kolekce zvolila prostory Rudolfina, na druhém břehu Vltavy ji následoval mladý návrhář Jan Černý. Od obou se očekávala velká show, skutečně ji ovšem naplnil pouze jeden z nich.

Značka Zuzany Kubíčkové je v Česku ukázkou vysoké krejčoviny. Svou pondělní přehlídkou pro jaro a léto 2019 dosáhla ve své tvorbě na další příčku. V Galerii Rudolfinum předvedla trend kalhotek s vysokým pasem v kombinaci s dlouhými průsvitnými sukněmi, které prezentovala již Maria Grazia Chiuri v domě Dior. Klobouky z pštrosího peří si zase jistě budete pamatovat z kolekce italské značky Valentino pro tento podzim a zimu.

Kromě světových trendů ale Kubíčková ukázala i znatelně ostřejší tón, než jsme u ní zvyklí. Transparentní křiváky a kovbojské klobouky byly pro návrhářku, která navrhuje spíše pro „panenky“, něco zcela nového. U večerních rób zase naplnila svá kritéria pro perfektní ruční zpracování. Všechny šaty měly velmi jemné sámkování, střihy seděly na tělech modelek do poslední stehu.



Ve spojení s vystoupením tanečníků baletu Národního divadla, dechberoucí choreografie a krásného prostoru předvedla Kubíčková přehlídku, která bývá zvykem jen u velkých módních domů. Návrhářka si tak nastavila laťku velmi vysoko a je na dobré cestě, aby ji v další sezóně opět překonala.

Český Virgil Abloh stále šlape v botách Prestige

Jen co v Rudolfinu zhasla světla, na Letenské pláni se již scházeli příznivci návrháře Jana Černého, který byl velkou nadějí celého Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Namísto Clam-Gallasova paláce, který byl letos centrem všech přehlídek, se student designu oděvu na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, přemístil na Letnou. Nákupčí a zvané ze seznamu VIP hostů ovšem neusadil do první řady, ale postavil je za výstražnou pásku. K ní pozval také všechny své fanoušky, milovníky módy, i ty, kteří nemají jinak šanci vidět módní přehlídku na vlastní oči. Upoutat na sebe pozornost se tak mladému návrháři povedlo, bohužel ji ale nenaplnil.

Džínové bundy, silueta širokých ramen a úzkých boků, kombo košile a šortek, šusťáková souprava – to všechno Černý již ukázal ve svých předchozích kolekcích. Stačilo se jen rozhlédnout po návštěvnících a to, co jim designér prezentoval, měli jeho potenciální zákazníci již dávno na sobě. Lze ale jen kvitovat trvající spolupráci zlínského studenta a lokální firmy Moleda, která je výrobcem slavných bot Prestige. Černý jim svým novým designem v podobě nezačištěných podrážek, gumiček nebo přívěsků dokázal dát šmrnc, který českým teniskám po dlouhá léta zoufale chyběl. Jan Černý si tak stále nálepku českého Virgila Abloha zaslouží, doufejme však, že se mu podaří neztratit dech, aby mu jeho generace neutekla.

Úterý bude posledním přehlídkovým dnem. Představit se během něj mají tvůrkyně dámské elegantní módy Zdeňka Imreczeová a Denisa Nová, ale také návrhář Pavel Brejcha. Určitě bude zajímavé sledovat i přehlídku španělského tria Outsiders Division nebo sérií českých studentských kolekcí. Vrcholem celého týdne módy by pak měl být poslední přehlídkový blok, který bude patřit domácí značce Chatty.