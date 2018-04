Zabíjet se vlastní rukou nepatří do života, říká psycholog

Ukrajinský psycholog Rostislav Prokopjuk, který působí v Praze, pomáhá od závislosti na nikotinu. I když je jeho metoda alternativní, důležitý je výsledek: kuřáci přestanou kouřit. Pomohl už tisícům lidí.

LN Jak došlo k tomu, že lidem pomáháte od závislosti na cigaretách?

Od roku 1991 pracuji v České republice jako psycholog. Asi po šesti letech jsem se zde začal zabývat psychologií závislostí. Bylo to poprvé v Českém Krumlově, kde jsem tehdy působil. Pacient přišel s nějakým problémem a já jsem se ho zeptal, jestli kouří. Tehdy mě napadl postup, kterému dnes říkám biokódování či metoda zpáteční reality.

LN Co to znamená?

Princip zpáteční reality je založen na vzpomínce: Pamatujete si okamžik, kdy jste si zapálili první cigaretu? Za školou, nebo za stodolou? Trvalo to pár minut a ta cigareta byla hnusná. Navazuji na to a fixuji v podvědomí klienta pocit, že cigarety jsou odporné, a vracím ho zpátky. Proto si vykouří ještě dvě cigarety. Ta první je jakoby za školou, ta druhá je kontrolní, aby se člověk přesvědčil, že neumí kouřit a nepotřebuje cigaretu k životu. Klientovi se v podvědomí formuje program, díky němuž bývá tato cigareta poslední.

LN Je důležité, jak dlouho člověk kouří?

Na tom nezáleží. Důležité je, zda je rozhodnutý požádat o pomoc a přestat.

LN Co říkáte na postupné ukončování kouření pomocí například e-cigarety?

Z mnohaleté zkušenosti vím, že postupné přestávání kouření nefunguje. Skončit se musí jednou provždy. Použití náhražky doporučuji maximálně u osob, které dlouhodobě prožívají stresové situace.

LN Jak má takový člověk řešit abstinenční příznaky, pokud nějaké má?

Nedoporučuji bojovat sám a vyčítat si pak, že jsem něco nedokázal nebo nezvládl. Podmínkou je volat o pomoc. Takže nebojovat, zavolat mi, klidně si u toho zapálit, napodruhé už to zvládneme.

LN Co říkáte na e-cigarety nebo novinku IQOS, vodní dýmku, marihuanu...?

E-cigarety představují pro spotřebitele také nikotin a vytvoření závislosti stejně jako cigarety. Vodní dýmka má na zdraví ještě horší následky než cigareta, potažením do sebe kuřák dostává víc škodlivin než při kouření tradiční cigarety, protože spalování probíhá za nízké teploty a kouř je hodně koncentrovaný. Je také třeba velmi silně potahovat, aby vodní dýmka nevyhasla. Dehtu a oxidu uhelnatého tedy kuřák inhaluje množství odpovídající několika cigaretám najednou. Můj názor je jasný: Žádný ze způsobů zabíjení vlastní rukou nepatří do života.