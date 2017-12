Zábřeh na jaře rozkvete půldruhým tisícem krokusů

ZÁBŘEH Travnaté plochy v Zábřehu na Šumpersku rozkvetou na jaře půldruhým tisícem krokusů. Jarní cibuloviny vysázeli na konci listopadu na veřejných prostranstvích města samotní obyvatelé, kteří se zapojili do kampaně Rozkveteme Zábřeh. Zájem lidí radnici překvapil, v budoucnu chce v akci pokračovat a zapojit i místní školy, řekla mluvčí města Lucie Mahdalová.

Do sázení cibulek krokusů se zapojila stovka lidí. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, nás velmi mile překvapil zájem veřejnosti. Na místě se všichni rozdělili do několika skupin a ty pak zamířily do jednotlivých lokalit města,“ uvedla mluvčí radnice. Lidé po městě vysázeli 1500 cibulek krokusů fialové, fialovobílé, bílé a žluté barvy, dodala.



Krokusy budou na jaře zdobit náměstí Osvobození a Masarykovo náměstí, sídliště Krumpach, Výsluní a Severovýchod, Wolkerovy a Bezručovy sady a také prostranství u plaveckého areálu, hřbitova a vlakového nádraží.



Pastva pro oči i včely

Akci inicioval starosta Zábřehu František John. Inspiroval se německým městem, kde žije jeho sestra a kde se do výsadby rovněž zapojili jeho obyvatelé. „První jarní květy budou pastvou pro oči i pro včely. Děti i dospělí, kteří se do vysazování zapojili, zase přiložením ruky k dílu získají pevnější vztah k našemu městu a přírodě,“ podotkl John. Výhodou podle něj také je, že krokusy v trávníku samy časem zplaní a rozmnoží se.



Město si pro netradiční kampaň nechalo vytvořit originální logo, které ilustroval místní grafik Tomáš Velzel. Vysazování jarních cibulovin je součástí aktivit města v rozvoji zeleně, v letošním roce byly založeny nové záhony letniček i trvalek, na investice do infrastruktury zase navazují výsadby dřevin, doplnila mluvčí radnice.