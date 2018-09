Začal pražský týden módy. Mola se zmocnili Japonci, Nizozemci a Slováci

PRAHA Proč by měla móda dělat rozdíly mezi pohlavími? Proč by muži nemohli obléknout růžový přiléhavý svetřík? Proč jsou lidi tak zoufale přízemní, ptali se včera mladí návrháři prezentující své kolekce pro nadcházející jaro a léto. Odstartovali tak Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), módní událost roku, která dvakrát ročně představuje práce oděvních designérů nejen z Česka.

Clam-Gallasův palác, který se i letos stal centrem módního týdne, se v sobotu rozsvítil ukázkami studentských kolekcí. Vedle pražské UMPRUM se představili mladí oděvní designéři z uměleckých škol v Japonsku a v Nizozemsku. Organizátoři tak divákům kromě studentských prací naservírovali i blok přehlídek, u nichž není možné vyhnout se srovnání. A Češi z něj nevychází nejlépe.

Z pražské umělecko-průmyslové školy vyčnívala především práce studentek Michaely Čapkové, Antoniny Zablocke a Natálie Dufkové. Všechny spojuje mladistvá drzost, beze strachu používají opulentní tvary, a přesto myslí i na současné trendy i zákazníka, který chce nejen pěkný, ale i nositelný oděv.

Kolekce japonských studentů z tokijské Bunka Fashion Graduate University, která byla založena teprve v roce 2006, byla ovšem o poznání propracovanější. Jednotlivé modely nepůsobily jako rozpracovaná kalika, ale spíše ucelené oděvy dotažené do detailu. Japonci tak ukázali experimentální a zároveň trendy práce, za něž by se nemusela stydět ani již zavedená módní značka. Jména jako Zhenchuan Zhang, Tong Zhang a Nicola Thiele tak módním nadšencům doporučuji vyhledat na Instagramu.



V průběhu dne se představila také nizozemská škola ArtEZ, jež se může chlubit slavnými absolventy jako Iris van Herpen nebo Viktor & Rolf. Na Mercedes-Benz Prague Fashion Week dorazil Peet Dullaert nebo značka Martan, kteří představili velmi svěží, smělé, a přesto vyzrálé a nositelné mini kolekce. Byly tak jasnou ukázkou toho, že studentská práce neznamená jen opatrné hledání směru, kudy se v budoucnu vydat, ale že i student módy, dokáže dát dohromady jasný a ucelený styl.

Nosit oblek neznamená být za kravaťáka

Druhý blok přehlídek zahájil Adam Kost, student pražského UMPRUM, který se po několikáté účasti na MBPFW dokázal stát synonymem módy pro muže, jež chtějí oblékat klasickou pánskou módu, a přitom nijak netouží podobat se kravaťákům z open spaců. V kolekci pro jaro a léto 2019, kterou nazval Revize maskulinity, Kost ukázal pánské siluety v pastelově růžové, oranžové i červené. Společenské kalhoty zkombinoval s dlouhým pleteným svetrem a vlečkou, meruňkové kraťasy zase s průhledným topem. Adamovi se tak daří držet nastavený rukopis a zároveň s každou přehlídkou znovu upoutat.

Strhnout pozornost diváků se podařilo i Dominice Kozákové, studentce scénografie na brněnské JAMU. Na molu předvedla svou typickou inspiraci kýčem, dětstvím a LGBT komunitou. Kolekce tak mohla působit jako by ji předváděla postava Fran ze seriálu Chůva k pohledání a zároveň byla oblečená v nejdivočejším stylu od Gianniho Versace, někdo ji polil barvou, nad to posypal třpytkami a přesunul do videoklipu skupiny Aqua. Nemusí se vám to líbit, může vás to i urážet, ale nemyslím si, že by to Dominiku Kozákovou zajímalo. Prostě nejste její cílová skupina. Zajímavé bude ovšem ještě sledovat, jak Kozáková dokáže svou práci dále rozvíjet.

Vrcholem sobotních přehlídek ovšem byla prezentace slovenské značky Nehera. Ta se ve své kolekci pro příští jaro a léto inspirovala výlety do hor, horolezectvím, cestami a turistikou, nadto zachovala prvorepublikovou inspiraci šmrcnutou moderním minimalismem. Půvabným detailem byly nášivky na rukávech a kabelkách s reliéfem Vysokých tater spolu se snítkou pro ně typického plesnivce. Je velká škoda, že se český módní průmysl nemůže pochlubit podobnou značkou, která by dokázala lokální módu reprezentovat ve světě v obdobném rozsahu a s takovou grácií, jako se to podařilo právě domu Nehera. Podnikateli Ladislavu Zdútovi, který značku vzkřísil před čtyřmi lety, lze jen přát, ať nastavenou laťku udrží co nejdéle.



Drzá i rafinovaná. Palác patřil po setmění ženskosti

Pokud byl celý den fashion weeku ve znamení unisex módy, večer byl naopak věnován výhradně ženskému oděvu, křivkám, průsvitům a odhalování. Návrhář Michael Kováčik opět vsadil na siluetu přesýpacích hodin, kombinaci krátkých šatů s vysokými kozačkami a proklatě nízké výstřihy. Kováčikovy kolekce tak většinou nepřekvapí, ovšem nutno podotknout, že mu toto vedení značky zřejmě u zákaznic vychází.



Překvapením večera ovšem byla přehlídka designérky Terezy Vu, jejíž práce se za poměrně krátkou dobu stala synonymem pro rafinované spodní prádlo. Prezentovaná negližé byla zpracována kvalitní ruční prací, prádlo bylo na první pohled něžné, až romanticky dívčí. Ovšem stačilo, aby se jen modelka otočila a z jemných materiálů ve smetanových odstínech se najednou stalo velmi svůdné až erotické prádlo. Snad Vu v pravidelné prezentaci na MBPFW vytrvá. Bude totiž zajímavé sledovat, jak bude se značkou spodního prádla nadále pracovat, neboť český trh je na podobně kvalitní zboží skutečně chudý.

V dnešním bloku přehlídek se představí zlínská Univerzita Tomáše Bati. Své kolekce představí studenti ateliéru designu oděvu. Následovat je bude největší česká oděvní značka Blažek pod vedením návrhářky Jany Kuťkové. A nedělní přehlídky uzavře studio Laformela, které slaví úspěchy v Paříži i v Asii.