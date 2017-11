Záchranné stanice letos přijaly 20 tisíc zvířat, některá zbytečně

PRAHA Záchranné stanice pro zraněné živočichy letos přijaly 20.000 zvířat. Takového počtu dosáhly poprvé loni, a to 17. prosince. Dříve měly zvířat méně. Podle pracovníků stanic se většina zvířat dostala do problémů kvůli lidem. Mezi přijatými byla i mláďata, zbytečně odebraná rodičům. Uvedl to dnes Český svaz ochránců přírody (ČSOP), pod který patří Národní síť záchranných stanic.

Jak řekla Zdeňka Nezmeškalová z ČSOP, loni záchranné stanice přijaly za celý rok 20.345 zvířat a letos toto číslo bude pravděpodobně překonáno. Pořadové číslo 20.000 získala těžce zraněné volavka popelavá, kterou lidé našli v Praze-Čimicích. Nepodařilo se ji zachránit a musela být utracena. Takový osud ale potká jen malou část přijatých zvířat, 60 procent se podaří vyléčit a vrátit do přírody.



„Z těch zbývajících tvoří část úhyny nebo nucené utracení, část jsou zvířata, která nemohou být vrácena do volné přírody a zůstávají na stanicích pro ekologickou výchovu,“ řekla Nezmeškalová. Je to třeba případ káněte popáleného elektrickým proudem nebo srnčete, které někdo odchoval doma a zvyklo si na lidskou péči.

Právě mláďata se podle Nezmeškalové dostávají do stanic často, až 80 procent z nich ale přinesou lidé zbytečně, protože mají dojem, že rodiče svého potomka opustili. V takovém případě ochránci zvířat doporučují telefonát na některou ze záchranných stanic. Tak by lidé měli jednat vždy, když si nejsou jisti, zda je mládě skutečně v nebezpečí. Podle ochránců je každoročně „ukradeno svým rodičům“ až 2000 mláďat.

Další část přijatých zvířat tvoří zranění jedinci. Mezi důvody zranění patří doprava, nárazy do skleněných ploch, popálení o elektrické vedení, zranění psem nebo kočkou a také pády do jímek nebo šachet. „Nelehké bývají odchyty ptáků omotaných rybářskými vlasci či poraněných od rybářských háčků,“ uvedli ochránci přírody. V jejich péči skončili letos tisíce ježků, stovky netopýrů, poštolek, zpěvných ptáků, ale také příslušníci vzácných druhů, například orli mořští a skalní, sokoli, sýčci, vydry, dudci a černí čápi.

Národní síť záchranných stanic funguje od roku 1998, dnes má 33 stanic, které pokrývají celé území České republiky. V Praze navíc existuje zvířecí záchranka, která zajišťuje odchyt a svážení zraněných zvířat v hlavním městě. Provoz stanic stojí ročně 50 milionů korun, letos na ně ČSOP získala od ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství 17 milionů. Lidé, kteří by na provoz stanic chtěli přispět, získají bližší informace na webu.