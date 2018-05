Žádný alkohol, sacharidy a vysoký příjem proteinů.Jak funguje dopaminová dieta?

ŘÍM Britský šéfkuchař Tom Kerridge, který dosáhl váhy 190 kilogramů, se rozhodl změnit život a během tří let shodil 70 kilogramů. A to díky tomu, co nazývá dopaminovou dietou. Tato dieta vzbudila na internetu mimořádný zájem zejména nyní před létem, kdy je imperativem snížit váhu co nejrychleji. A funguje to? Tak se táže italský deník La Repubblica.

Ve skutečnosti je to, co Tom Kerridge realizoval, velmi prosté: drasticky omezil sacharidy, přestal pít alkoholické nápoje a jeho jídelníček obsahoval hodně proteinů. A to, jak všichni víme, vede k rychlému úbytku na váze. Taková dieta však nemůže být dodržována příliš dlouho, protože zatěžuje především ledviny. Prezident Italské společnosti pro vědeckou výživu Andrea Ghiselli ji označil za „další sacharofobický šok“.



Euforická dieta

Tom Kerridge zdůrazňuje, že jedl potraviny, které mu umožňovaly udržovat a stimulovat vysokou produkci dopaminu, neurotransmiteru navozujícího pocit potěšení a dodávajícího organismu téměř euforické pocity. A uvádí své recepty na bázi vajec, ryb, masa, listové zeleniny a sušeného ovoce. A čokolády.



Jde o téměř všechny potraviny, které jsou hlavní ve středomořské stravě. „Nevíme, co jedl Kerridge předtím a v jakém množství,“ upozorňuje Mauro Serafini z laboratoře funkčních potravin a prevence metabolického stresu při univerzitě v Teramu. „Je však jasné, že jestliže vyloučíme sacharidy a budeme dodržovat dietu na bázi proteinů, zhubneme. Otázkou zůstává, zda měl dříve stejný kalorický příjem a změnil jen skladbu jídelníčku,“ dodává.

„V tomto případě se však zdá, že omezil kalorický příjem díky potravinám, které nejen zvyšují hladinu dopaminu, ale jsou funkční. A tedy nezávisle na dopaminu fungují. A to i proto, že souvislost mezi dopaminem, zlepšením metabolismu a snížením zánětlivosti se mi zdá být riskantní a z vědeckého hlediska hazardní. Je pravda, že některé potraviny, jako je sušené ovoce, obsahují aminokyseliny, které mohou tvorbu dopaminu stimulovat. Ostatně jako tělesná aktivita. Z nutričního hlediska jde tedy o dietu bohatou na proteiny, která vede ke snižování hmotnosti,“ uvádí Andrea Ghiselli.