Žádný oční kontakt a trpělivost. Odnaučte psa jednou provždy loudit

Běžným nešvarem u psů je loudění během vaření či společném stolování. V předvánočním období, kdy více vaříme či pečeme musíme naše psy o to více hlídat. Loudění se projevuje častým kňučením, neposlušností a v neposlední řadě i obtěžováním ostatních lidí - např. v restauraci, kde psi často dokáží úpěnlivě hypnotizovat svým útrpným pohledem ostatní zákazníky.

Mnoho lidí si myslí, že loudění nejde odnaučit a prostě ke psům patří. Ale není to pravda. Stačí trpělivost a pár rad, které musíte dodržovat, a váš čtyřnohý miláček se žebrání zbaví.



Pes přesně ví, co dělá. Vyhlídne si „oběť“, která vaří nebo jí něco, co mu voní, stoupne si k ní a pak už jen kouká a kouká… V závažnějších případech si pes při loudění pomáhá kňučením či šťoucháním. A zde většina lidí udělá chybu, že prostě pejskovi od stolu či při vaření něco hodí, aby byl od něj klid. Nebo jim žebrání přijde roztomilé a psa za něj ještě odmění kusem masa. Pejsek si pak zvykne, že pokud bude loudit, vždy mu někdo něco dá. Ideální je začít psa trénovat ve štěněčím věku, kdy se učí své návyky. Zde buďte opravdu přísní a nikdy psovi nedávejte zbytky jídla ani nic neházejte od stolu. Pouze mu do jeho misky podávejte stravu v pravidelný čas. „Dobré je psům dávat granule nebo konzervy a nevařit jim „lidské jídlo“, pes si tak zvykne, že má své a vy také své,“ říká odborník na psí výživu Martin Pučálka.



Vyhněte se očnímu kontaktu

Máte-li již psa staršího, například z útulku, tak i zde se dá žebrání odnaučit. Když pes začne loudit, vůbec si ho nevšímejte a pošlete ho na jeho místo vždy, když jíte. Také na psa nemluvte laskavým tónem, bude si myslet, že když takto kouká, je to v pořádku a bude v tom nadále pokračovat. Opravdu nikdy mu nic neházejte od stolu.

Psoví stačí „přilepšit“ dvakrát či třikrát a již si zvykne loudit. Dodržujte pravidlo, že když jíte, tak pes je na svém místě. Pokud jste v restauraci nebo má pes své místo v kuchyni či jídelně, tak s ním při jídle nenavazujte oční kontakt, ten je pro psa často spouštěč loudění.

Zvolit můžete i na první pohled tvrdou metodu a to, že když pes začne loudit, tak ho zavřete po dobu svého jídla do místnosti, kde nemá žádné své hračky. Tato „izolace“ ho naučí, že loudění nepřináší nic dobrého. Psovi také dávejte jeho potravu vždy, až dojíte vy. Naznačíte mu tak, kdo je pánem.

„Zakažte členům rodiny nebo například cizím lidem, kteří často nějakou tu mlsku od jídla hodí, aby psům přilepšovali. Pes má své krmivo a neměl by vůbec konzumovat to lidské,“ dodává Martin Pučálka. Odnaučit psa loudit může trvat i měsíc, ale pokud vydržíte a opravdu psovi ani jednou nepřilepšíte, tak se žebrat odnaučí.