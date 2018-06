Zásah královského protokolu. Meghan a Harry se zbavují svatebních darů za 260 milionů

LONDÝN/PRAHA Princ Harry a vévodkyně Meghan během své svatby obdrželi dary v hodnotě 9 milionů liber (zhruba 260 milionů korun), většinu z nich teď ale musejí vrátit kvůli královskému protokolu. Podle něho by totiž oba novomanželé neměli přijímat dary od dobrodinců, které královská rodina osobně nezná. Vrátit by měli také dárky od firem, které jim je mohly darovat pod záminkou reklamy. Podle Kensingtonského paláce tak budou vráceny svatební dary v hodnotě 7 milionů liber (okolo 200 milionů korun).

„Dary přinesené osobami žijícími ve Velké Británii, které královská rodina osobně nezná, by měly být odmítnuty. Důvodem jsou obavy ohledně motivů dárce nebo vhodnosti samotného dárku,“ uvedl palác ve svém prohlášení pro britský list Express. Novomanželům to prý káže královský protokol.



Podle něho by královská rodina neměla přijímat dárky ani od firem nebo obchodních společností. Ty by totiž mohly darů zneužít ke komerčním účelům nebo reklamě.

Pravděpodobnost zneužití svatebních dárků je přitom podle deníku Independent vysoká. Královský pár se totiž v blízké době může stát středem pozornosti novinářů, fotografů i široké veřejnosti. Módním společnostem se tak prý naskytuje možnost komerčně využít toho, že novomanželé budou používat jejich značkové zboží.

Podle deníku Express vévodkyně Meghan kvůli protokolu vrací třeba plavky od společnosti Bags of Love, která prý doufala, že je bude na sobě nosit během líbánek. Podle Expressu takový osud čeká naprostou většinu dárků.



Novomanželé si naopak budou moci ponechat třeba dar od královské rodiny z jihoafrického Lesotha. Tamní princ Seesio je totiž Harryho blízkým přítelem, a tak královskému páru věnoval přenosný ohřívač Wonderbags.

Harry s Meghan se údajně nezbaví ani dárku od francouzského premiéra Emmanuela Macrona, který jim věnoval kolekci James Bond od výrobce St. Dupont. Dar zahrnuje dvě pera, zapalovač a paletu s kosmetikou.

Před svatbou oba snoubenci vyzvali veřejnost, aby místo svatebních darů věnovali peníze charitativním organizacím, jejichž seznam zveřejnila na internetu.

The Duke and Duchess of Sussex have asked that anyone who might wish to mark the #RoyalWedding considers making a donation to charity, rather than sending a wedding gift.



Take a look at the seven charities chosen by Their Royal Highnesses: https://t.co/K9bgolanZ4 pic.twitter.com/yWtujm9V5R