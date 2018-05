Nejničivější zemětřesení v Jižní Koreji. Zavinila otřesy elektrárna?

U zrodu nejničivějšího zemětřesení novodobé jihokorejské historie zřejmě stál provoz geotermální elektrárny.

Patnáctého listopadu loňského roku v půl třetí odpoledne se obyvatelům půlmilionového Pchohangu otřásla země pod nohama. V novodobé historii zažila Jižní Korea už jen jedno zemětřesení srovnatelné intenzity. Pokud však jde o škody, je pchohangské zemětřesení považováno za bezkonkurenčně nejničivější. Naštěstí se obešlo bez obětí na životech. Vážná zranění však při něm utrpělo přes osmdesát osob. Přes tisíc lidí zůstalo na ulici bez přístřeší. Zemětřesení citelně poničilo na dva tisíce budov, jedenáct mostů a sedm silnic.



Korejský poloostrov leží v seizmicky aktivní oblasti „Ohnivého kruhu“, který v délce 40 000 kilometrů obepíná Tichý oceán. V této oblasti se odehraje devět z deseti zemětřesení naší planety. Přesto seizmologové s určením příčin pchohangského zemětřesení váhali. Zdálo se jim v řadě ohledů atypické. Hned dvě studie publikované v předním vědeckém časopise Science nyní dávají zemětřesení do spojitosti s provozem geotermální elektrárny v těsné blízkosti Pchohangu.

Vrt v hloubce

Na mnoha místech světa využívají geotermální elektrárny energii horké vody, která buď samovolně tryská z hlubin země, nebo se pro tyto potřeby čerpá. Tak pracují například geotermální elektrárny na Islandu. Jinde se vhání voda do systému hlubinných puklin, aby se tam ohřála, a následně se čerpá zpět na zemský povrch.

To však není případ Pchohangu. Tamější geotermální elektrárna využívá čtyři a půl kilometru hluboký vrt, do kterého se vhání voda pod vysokým tlakem. Pukliny, kde se voda dostává na velké ploše do styku s horkým povrchem hornin a ohřívá se, vznikají teprve působením tlaku čerpané vody.



Při provozu geotermálních elektráren tohoto typu se počítá se vznikem slabých otřesů země. Geolog Jin-Han Ree z Korejské univerzity v Soulu a jeho spolupracovníci proto rozmístili v okolí pchohangské geotermální elektrárny začátkem loňského listopadu osm seizmometrů. Jejich přístroje zachytily 15. listopadu otřesy s ohniskem nacházejícím se asi čtyři a půl kilometru pod zemským povrchem. To je ve srovnání s většinou jihokorejských zemětřesení asi poloviční hloubka. Místo zrodu zemětřesení se však nachází v blízkosti dna vrtu geotermální elektrárny. Je to pouhá shoda náhod?

Ree se svým týmem prověřil data se seizmometrů pracujících už delší dobu v oblasti vzdálené jen deset kilometrů od elektrárny. Ta ukázala, že až do dokončení podzemního vrtu elektrárny před pěti lety zůstávala celá oblast seizmicky klidná. Od chvíle, kdy se elektrárna rozběhla, zaznamenaly aparatury přes 150 slabých otřesů. Dva z nich však svou silou naznačily, že nemusí zůstat jen u neškodných pohybů hornin. Otřesy se objevovaly většinou krátce poté, co elektrárna vehnala do vrtu vodu pod vysokým tlakem. Jin-Han Ree je proto v závěrech studie nekompromisní. Píše, že provoz elektrárny „téměř jistě“ spustil pchohangské zemětřesení.

Tým švýcarských, britských a německých seizmologů není ve studii založené především na dálkových měřeních prostřednictvím seizmografů a družic tak kategorický. Ale potvrzuje, že ohnisko leželo překvapivě mělce. Mezinárodní tým zároveň upozorňuje, že přímo pod elektrárnou prochází tektonický zlom, na kterém se při zemětřesení posunuly masy hornin. Vedoucí týmu Francesco Grigoli ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu považuje umístění i koncepci pchohangské geotermální elektrárny za ne zcela šťastné a předpokládá, že budoucí projekty geotermálních elektráren se z chyb Korejců poučí.

Varování z Oklahomy a Basileje

Společnost NexGeo provozující pchohangskou elektrárnu kategoricky odmítá jakoukoli spojitost mezi provozem elektrárny a zemětřesením. Pochybnosti o podílu elektrárny na zemětřesení zaznívají i z řad vědců. Třeba jihokorejský seizmolog Tae-Kuyng Hong trvá na výsledcích svých dřívějších měření, která umístila ohnisko zemětřesení do hloubky přes šest kilometrů a u následných otřesů dokonce deset kilometrů pod zemský povrch. To podle něj ukazuje na přirozené příčiny katastrofy.

Loňské zemětřesení v Pchahongu však není první případ, kdy jsou otřesy země dávány do souvislosti s lidskou činností. Například v americké Oklahomě prudce narostl počet zemětřesení poté, co naftařské společnosti začaly likvidovat odpadní vodu a další kapaliny z těžby ropy tak, že je pumpují pod vysokým tlakemhluboko do podzemí. Dnes se třese země v okolí oklahomských ropných vrtů dvakrát častěji než v seizmicky rizikovější Kalifornii.

Švýcarskou Basilej vyděsilo v roce 2006 zemětřesení tisíckrát slabší než to, které vloni poničilo Pchohang. Tady se ukázala jasná spojitost mezi otřesy a provozem geotermální elektrárny. Švýcarské úřady následně její provoz zakázaly. Jin-Han Ree a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni, že vhánění kapalin do hlubin země má za následek postupné narůstání tlaku, který nakonec přesáhne kritickou mez a spustí zemětřesení. Při něm se ale neuvolní veškeré nahromaděné napětí. To je zřejmé právě vBasileji, kde je geotermální elektrárna mimo provoz déle než deset let a stále ještě tu dochází ke slabým otřesům.

Také v Pchohangu nařídily úřady zastavení provozu geotermální elektrárny a zahájily vyšetřování. V něm se vše točí kolem zlomu probíhajícího pod elektrárnou. Před stavbou elektrárny jej geologický průzkum označil za „neaktivní“, a experti ho proto nepovažovali za nebezpečný.