Závislost dobře nahradí náročný koníček, říká psychiatr

Bez vnitřní motivace je odvykání od alkoholu těžké, říká psychiatr Ladislav Polách, do jehož uherskohradišťské ordinace chodí také lidé, kterým alkohol komplikuje život.

LN Dá se alkohol jako droga k něčemu přirovnat?

Blíží se sedativům – skupině léků se zklidňujícím účinkem –, a to jak mechanismem působení, tak rovněž klinickými projevy. Ty mohou v nižších dávkách vyvolat ztrátu zábran, zvýšenou aktivitu a snížení napětí a úzkostí. Ve vyšších dávkách naopak tlumí a mohou vést až k zástavě dýchání. Proto je i nebezpečné tyto léky s alkoholem kombinovat. A také platí, že odvykací stav u obojíhomůže být životu nebezpečný. Závažný průběh odvykacího stavu mohou doprovázet epileptické záchvaty nebo delirium, které patří na jednotku intenzivní péče.

LN Chodí k vám alkoholici, aby se skutečně odnaučili pít, nebo aby někomu vyhověli, tedy jen z donucení?

Chodí ti i ti, každý má jinou motivaci. Ale je fakt, že s lidmi, u kterých není motivace vnitřní a kteří nechtějí skutečně změnit svůj život, je to těžká práce. Spolupracují totiž velmi omezeně. Právě o této skupině se říká „alcoholicus semper mendax“ – alkoholik vždy lže. Pokaždé si najdou příležitost, jak si opatřit alkohol a jak jej doma schovat. Jediným diagnostickým průkazem tak může být odběr krve, ve kterém je vidět přetrvávající poškození jater.

LN Poznáte alkoholika na první pohled?

Jsou určité známky rozvinutého alkoholismu, odrážející se zejména v obličeji a v celkové tělesné i psychické zchátralosti. Počáteční stadia alkoholismu se ale na první pohled odhadnout nedají.

LN Projevuje se jinak alkoholik a jinak alkoholička? Je v tom důležitý věknebo sociální postavení?

Ano. Alkoholik většinou pije více venku, ve společnosti, alkoholička pije spíše doma a tajně. Je to tím, že společnost více toleruje alkohol u muže než u ženy. Tak jako jiné „neřesti“.

LN Jak vlastně alkoholika léčíte a jaká je úspěšnost? Na čem nejvíc záleží?

Základem je abstinence. Někdy můžeme podpořit abstinenci užíváním léku Antabus, jehož kombinace s alkoholemvede u pacienta k subjektivně velmi nepříjemnému stavu. Úspěšnost si netroufám odhadnout. Je možné považovat za vyléčeného alkoholika toho, který nepije dvacet let?

LN Když má člověk vůli ambulantně se léčit a zanechat pití, jak dlouho mu to trvá?

Zanechat pití je snadné a jde to hned. Problém je v odolání svodům a starým návykům, opět nesáhnout po sklence. Každý alkoholik má jiné spouštěče. Přijde mi, že nemá smysl s nimi bojovat, ale spíše se jim vyhýbat. Změnit kamarády, nechodit do hospody a podobně. U závislostí nehraje roli rozum, protože ten dokáže zdůvodnit abstinenci i pravidelné pití. Důležitá je silná vůle, ale hlavně vyhýbání se podnětům. V případě rozvinuté závislosti je nutné kompletně „restartovat“ dosavadní životní styl. Pro takového člověka je ideálním začátkem ústavní protialkoholní léčba.

LN Může se pak k občasné konzumaci vrátit, nebo musí abstinovat nadosmrti?

Teoreticky občasná konzumace možná je, ale ne každý ji zvládne. Kontrolované pití může někomu vyhovovat, ale jsou lidé, kteří je nikdy nezvládnou.

LN Pokud začne člověk abstinovat, zjistí, že je skoro bez přátel, protože všichni chodí na pivo nebo na víno, baví se, ale on tam sedíuminerálky. Ostatní mu ještě říkají, že „jedno“ ho nezabije. Jak podobnou situaci ustát?

Dá se natrénovat asertivita, aby se naučil těmto návrhům odolávat. Může přátelům upřímně vysvětlit, jak mu alkohol zničil život, a doufat, že to pochopí. Je také možné změnit kamarády a najít si jiné aktivity. Ideální je nahradit závislost jinou, neškodnou závislostí. Například sportem nebo jiným náročným koníčkem. Pokud na mě padne chuť na alkohol, všeho nechám a jdu si zaběhat, například. Musí to být nový reflex. Alkohol natolik zasahuje veškeré fungování člověka, že bez zásadní a kompletní životní změny jeho vliv neodstraníte.

LN Proč vlastně společnost alkohol toleruje?

Alkohol využívá lidstvo od nepaměti a u většiny lidí je to způsob, jak občas kontrolovaně „vypnout“ nebo si večer odpočinout. Problém je, že masivní rozšíření alkoholu ve společnosti zasahuje logicky i osoby, které mají vůli oslabenou a široké nabídce nedokážou odolat. Alkoholumladistvých s sebou nese ještě funkci jakéhosi přechodového rituálu. Naše společnost nenabízí způsoby, jak se stát dospělým. Můžeme sem řadit snad získání řidičského průkazu, navázání intimního vztahu, dokončení školy a často právě první kontakt s alkoholem a jeho pravidelnou konzumaci.

LN Proč jste se rozhodl léčit návyk na alkohol? Jste úplný abstinent?

Alkoholismus patří mezi psychiatrické diagnózy, takže léčba závislých vyplývá z běžného provozu ambulance. Navíc je to často sekundární problém, který vzniká, když se pacienti snaží léčit svépomocí deprese nebo úzkosti. Nasazení antidepresiva tak může potřebu alkoholu snížit. Osobně abstinentem nejsem, popíjím spíše společensky nebo když jednou za čas zajdu s kolegy na pivo.