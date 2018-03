„Zdravý kořínek“ je spíš životní štěstí, říká imunolog

Špatná výživa, málo pohybu, stres, špatné životní prostředí, zneužívání antibiotik, to vše se pomalu, ale jistě sčítá a jednou se to projeví právě poruchou imunity, říká univerzitní profesor imunolog Václav Větvička, působící v americkém Louisville.

LN Přibývá na světě imunitních onemocnění a kterých nejvíc?

Bezpochyby těch alergických. A není divu. Znečištění prostředí a přebytek chemicky zpracované potravy stále přibývá. Koneckonců jen v samotných Spojených státech trpí nějakou formou alergie 30 procent dospělé a 50 procent dětské populace.

LN Proč tomu tak je? Nahrává tomu i globalizace a možnost cestování?

U alergií ani tak ne, ty si cestováním neuženeme. Globalizace a s ní spojené rychlé cestování bezesporu přispěly k rychlému rozšíření třeba onemocnění AIDS a existují obavy, že by se něco podobného mohlo opakovat třeba s virem ebola. Ale u běžných nemocí je jedno, jestli si je uženeme ve Zlámané Lhotě nebo třebav Tibetu.

LN Je někde na světě oslabené imunity více?Nebo je někde třeba přírodními podmínkami více chráněna?

Vědci a lékaři této oblasti znají story o alergiích na Islandu, kde byl díky čisté přírodě a potravě a minimu stromů a vegetace vůbec výskyt dětských alergií dlouhá desetiletí silně pod evropským průměrem. Když se ale i tam v poslední době změnil způsob života a stravování, děti na Islandu mají najednou stejně alergií jako děti v Evropě. Takže přírodní podmínky i strava s tím souvisejí, protože je něco jiného obědvat tresku, kterou před pár dny vylovili z čistého moře u ostrova, a něco jiného si dát smažené kapří hranolky s tatarkou. Je samozřejmé, že pokud někdo prožil svůj život někde blízko gigantické skládky průmyslových odpadů, nebude mít imunitní systém v optimálním stavu.

LN Může očkování oslabit imunitu?

Nechtěl bych tady přiložit další polínko pod již tak dost zbytečnou diskusi o negativních účincích vakcinací. V medicíně, stejně jako v životě, semůže stát skutečně všechno, ale očkování imunitu neoslabuje. Samozřejmě nemůžeme očkovat jedince s oslabenou imunitou, ale to je o něčem jiném.

LN S jak vybaveným imunitním systémem se člověk aktuálně dostává na svět a kdy se dá říct, že je proti nemocem dostatečně vybaven?

Celkem platí, že nazí se dostáváme na svět i v oblasti imunitního systému. První měsíce nás chrání protilátky obsažené v mateřském mléce, ale první vlastní protilátky se začnou tvořit až někdy kolem šestého měsíce a o plně vyvinutém imunitním systému můžeme mluvit kolem pátého roku dítěte.

LN Můžeme již u plodu poznat, že budoucí narozené dítě bude mít oslabenou imunitu?

Řada autoimunitních chorob je dědičná, takže můžeme jednoduše otestovat oba rodiče a budeme vědět, jestli plodu něco hrozí. Mezi tyto poruchy patří i některé typy, které se navenek projevují jako oslabená imunita.

LN Proč se poruchy imunity tak těžko léčí? Hraje v tom roli „zdravý kořínek“, který někdo má a někdo ne?

On ten zdravý kořínek je spíše štěstí. U poruch imunity je to jako umnoha dalších chorob. Na ty příslovečné váhy si přikládáme do značné míry sami – někdy na tu pozitivní stranu, bohužel často také na tu opačnou. Špatná výživa, málo pohybu, stres, špatné životní prostředí, zneužívání antibiotik, tohle všechno se pomalu, ale jistě sčítá a jednou se to projeví.

LN Jak si představujete, že bude vypadat léčba poruch imunity, například alergií či autoimunitních nemocí, v budoucnosti?

Během mnoha let v oboru jsem už zažil nejrůznější nadšená provolání o tom, že právě nastal dlouze očekávaný průlom v medicíně a teď že už se chorobám dostaneme na kobylku. A vidíte, stále je to stejné. Mluvilo se o genovém inženýrství, teď o imunoterapii. Pokrok určitě, zázrak těžko. Lidský genom se podařilo sekvenovat již v roce 2003, ale na léčbu čekáme dodnes. A tak budoucnost vidím jako posloupnost dalších malých krůčků. A je jedno, jestli se bude jednat o autoimunitu, nebo třeba o žloutenku. Ale že by přišla nějaká skutečná revoluce, jako byl třeba objev penicilinu, to neočekávám.

LN Mohu si nějak pomoci s poruchami imunity sám?

To záleží na typu poruchy. Pokud mám nějakou dědičnou poruchu nebo některou výraznou autoimunitní chorobu, sám s tím asi nic moc neudělám. Pokud se ale jedná „jen“ o snížení imunitních reakcí, třeba stářím nebo přílišnou námahou, tam můžeme své imunitě pomoci vhodným doplňkem, na mysl se v první řadě dere betaglukan, o jehož účincích existuje ve vědecké literatuře několik desítek tisíc publikací.

LN Jak jste na tom, pane profesore, s imunitou vy?

Zatím si i přes pokročilý věk nemohu stěžovat. Nedávno proběhlé vyšetření ukázalo naprosto normální výsledky odpovídající věku.