Zeman poveze do Moskvy poklad. Během výstavy bude k vidění i lebka sv. Ludmily

PRAHA Relikviáře ze 14. století a o dvě stovky let starší bronzový svícen budou nejstaršími exponáty ze Svatovítského pokladu, které poveze prezident Miloš Zeman na výstavu do Moskvy. Z více než stovky předmětů patří k nejvzácnějším také soubor textilií spojených se svatou Ludmilou a českými královnami. Moskvané uvidí v některém z tamních chrámů i lebku svaté Ludmily, sdělil ve středu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Výstava Poklady Pražského hradu se bude konat ve Státním historickém muzeu na Rudém náměstí. Má být reciproční za přehlídku exponátů z dynastie Romanovců, která na Pražském hradě byla v roce 2011. Pořádá ji moskevské muzeum a na přípravě se podílí Správa Pražského hradu (PSH) s Metropolitní kapitulou u sv. Víta, jíž patří některé exponáty.



Vladimír Kelnar, kancléř kapituly, která spravuje Svatovítský poklad, už dříve řekl, že církev zredukovala původní požadavky na zápůjčky na sedm předmětů.

Mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková řekla, že povolení k vývozu s termínem návratu do 31. března 2018 mají z památek patřících kapitule parléřovský relikviář z doby Karla IV., relikviář sv. Kateřiny podle návrhu Petra Parléře, šperkovnice ze 17. století, bronzový svícen z 12. století, herma, tedy relikviářová busta sv. Ludmily z první čtvrtiny 14. století, renesanční konvice s podnosem a orientální mísa.

„SPH zažádala o vývoz 55 památek, tento vývoz byl schválen a návrat památek je taktéž k 31. březnu 2018. Jedná se o soubor předmětů, který odkazuje na genia loci Pražského hradu a je uspořádán tak, aby vytvořil pomyslnou pozvánku k návštěvě Pražského hradu,“ uvedla.

Renesanční a barokní tapisérie, fajáns, porcelán a nábytek

Mluvčí Hradu Ovčáček uvedl, že celkem bude vystaveno 126 předmětů. Návštěvníci podle něj uvidí různé exponáty od uměleckých kopií korunovačních klenotů přes architektonické prvky nebo modely Svatovítské rotundy či Starého královského paláce či odlitky sochařských děl spojených se jménem Petra Parléře (triforiové busty) po předměty denní potřeby.

„Významný je soubor hodnotných a vzácných textilií spojených s osobou svaté Ludmily a českých královen, například polštářek z jejich hrobu. Moskvané uvidí i renesanční a barokní tapisérie, fajáns, porcelán a nábytek. Jistě ocení obrazy Marie Terezie s rodinou nebo posledního českého krále korunovaného na Hradě císaře Ferdinanda V. Dobrotivého,“ uvedl Ovčáček. Podle něj obdiv sklidí rozměrná plátna ruského malíře I. K. Ajvazovského. „Z nich vyniká Východ slunce na Krymu z roku 1873,“ dodal.

Sbírky Pražského hradu podle něj budou v Moskvě prezentovat čas Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků i vznik Československa. Tisíciletý vývoj, stavební i slohové proměny Pražského hradu.

Náklady hradí společně moskevské muzeum a SPH. „SPH řešila autorskou část výstavy z vlastních zdrojů a hradí pouze transport a pojištění exponátů výstavy,“ uvedl Ovčáček. V soutěži vybrala dodavatele těchto služeb za tři miliony korun.

Zeman by do Ruska měl odjet kolem 20. listopadu. Putin ho pozval do Soči, český prezident plánuje v Rusku navštívit i další místa.