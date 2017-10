Ženy by si neměly přát rodit císařským řezem, shodují se lékaři

PRAHA Porody císařským řezem na přání ženy jsou výsledkem selhání předporodní přípravy. Při představení nového centra pro vzdělávání porodních asistentek a pro kurzy pro těhotné ženy v pražské porodnici U Apolináře to dnes řekl vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky Antonín Pařízek.

Podle něj by se císařský řez měl provádět jen v případě ohrožení života či zdraví matky a dítěte. Zdravotníci by měli umět ženám vysvětlit, jaká rizika s sebou tento způsob porodu nese a proč je pro ženu i dítě méně vhodný než porod spontánní, uvedl.



Nejčastějším důvodem, proč si ženy přejí přivést na svět dítě císařský řezem, je podle Pařízka to, že se bojí bolesti. „Porodní bolest patří mezi nejintenzivnější bolesti, se kterými se člověk v životě setkává. To je ten důvod, proč se ženy porodu bojí,“ vysvětlil. Až potom jsou příčinou objektivní důvody, jako obavy z poranění pánevního dna u některých žen starších 35 let, myslí si.

Pařízek zdůraznil, že dnes existuje řada bezpečných metod, které mohou bolest u porodu tlumit. Velmi důležitou roli ale podle něj hraje zejména předporodní příprava těhotných, kde získají potřebné informace o tom, co je čeká. Naučí se správně dýchat a zbaví se strachu z neznámého, což by jim mělo pomoct při zvládání porodních bolestí.



„Císařský řez je anděl pro maminku a dítě, které potřebuje pomoct, ale ďábel v případě, že ta pomoc není nutná,“ řekl Pařízek. Porodnice připravila film, který by měl ženy seznámit s tím, co se při této operaci děje.

Novorozená dvojčata - ilustrační foto

Počet císařských řezů v Česku loni mírně klesl. Činil 24,9 procenta porodů, což je méně než průměr v EU. V polovině ostatních států EU byl počet císařských řezů 25,2 procenta všech porodů. Ve světě se počet porodů císařským řezem zvyšuje. Nejvíc jich je v Latinské Americe, kde se takto narodí zhruba 40 procent dětí. V USA je to zhruba třetina. Důvodem je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlavně to, že se tak ženy vyhnou porodním bolestem a porod se dobře plánuje.

„V současné době je císařský řez operace naprosto bezpečná, ale to je pouze krátkodobý pohled, protože musíme brát v potaz také dlouhodobé výsledky a ty tak pozitivní nejsou,“ řekl Pařízek. Ženy mívají po císařském porodu větší potíže s kojením a déle se zotavují. Pro budoucí zdravotní vývoj dítěte je zase podle Pařízka důležité, aby se na něj přenesli mikrobi z matčiných porodních cest.

Přecitlivělost a pochroumaná imunita

„Je prokázáno, že pokud není optimálně provedeno bakteriální osídlení miminka v prvních dnech, týdnech, měsících života, hrozí různé následky v dětství i dospělosti člověka,“ upozornil lékař. V dětství pak mohou být děti náchylnější k různým infekcím, alergiím, astma, cukrovce prvního typu, celiakii, obezitě, poruchám imunity i mozku a míchy. Později v dospělosti je zase podle Pařízka vyšší riziko onemocnění srdce a cév, střevních zánětů, rakoviny, cukrovky druhého typu a psychických problémů.



Během císařského řezu je novorozenec vyňat z děložní dutiny cestou chirurgicky otevřené břišní stěny za celkové nebo částečné anestezie. V současnosti jde o nejčastější operaci, přestože při ní riziko úmrtí matky je osmkrát vyšší a riziko nemoci dýchacích cest dítěte dokonce 120krát vyšší než u přirozeného porodu, varovala již dříve WHO.