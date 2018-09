Zeptali jsme se vědců: Jak opiáty a jiné drogy působí na zorničky člověka?

Za běžných okolností se velikost zornice mění podle osvětlení. Funguje to stejně jako automatická clona fotoaparátu. Na otázku odpověděl Prof. Dr. František Vyskočil, DrSc., z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty UK a Fyziologického ústavu AV ČR.

Clona přístroje i zornice se rozšíří při nedostatku světla a zmenší (zúží) při větším osvětlení předmětů, které vidíme nebo chceme fotografovat.



V oku to zajišťují dva kruhové svaly, jeden je stahovač (sfinkter) a zornici zužuje (tzv. mióza), roztahovač ji rozšiřuje (mydriáza). K rozšíření zornice dochází reflexivně nejen při malém osvětlení, ale i při stresové situaci působením autonomní (vůlí neovládatené) sympatické inervace z krčního autonomního ganglia (g. cervicale superius). K zúžení zornice dochází fyziologicky při vysokém osvětlení; zúžením trpí i starší lidé, kteří z tohoto důvodu hůř vidí za šera.

Mnoho látek a drog zornice rozšiřuje, ale jen některé ji zužují. Výrazně působí opiáty (někdy i u kuřáků a žvýkačů tabáku i nikotin, nebo u starších tricyklických antidepresiv) a to působením protichůdné parasympatické inervace z ganglion ciliare, která ji zmenšuje. Anatomicky je gaglion ciliare shluk nervových buněk (tj. nervové ganglion), které se nachází v zadní části očnice v blízkosti zrakového nervu.



Ganglion ciliare je zdrojem parasympatické inervace oka s postgangliivými nervovými vlákny a neuropřenašečem acetylcholinem, který je zodpovědný za vznik miózy. Současně i za akomodaci čočky. Proč opiáty zornici zmenšují? Drogy opiátového typu stimulují pomocí vazebných bílkovin (receptorů) právě parasympatickou dráhu autonomního nervového systému. V mozku je to jinak. Tam jsou zvláštní opiátové receptory pro naše vlastní vnitřní látky, endorfiny a enkefaliny, které pomáhají zvládat bolest a námahu (běh a pod.) fyziologicky.



Laikové jako rodiče nebo učitelé, a někdy dokonce i lékaři podle zornic poměrně snadno poznají, že synek nebo dcerka jsou momentálně „pod vlivem“. Naopak, když účinek opiátů odezní, zornice se rozšíří. Je to podobně, jako když oční lékař „rozkape“ oko, aby mohl vyšetřit oční pozadí, většinou pilokarpinem či tropikamidem (dříve si herci před představením na osvětleném jevišti kapali atropin, aby jim zůstal „pronikavý pohled“ a zornice rozšířené), dočasnými inhibitory muskarinových receptorů právě po neuropřenašeč acetylcholin. Opiáty odeznívají různě dlouho po podání. Poločas (doba snížení koncentrace na polovinu) může být od 1 do 9 hodin. Například poločas morfia je dost individuálni, 2-7 hodin, kodeinu také, 1-4 hodiny a hydrokodonu až do 9 hodin. Samozřejmě odeznění závisí i na velikosti dávky.

Stručně řečeno důvodem zúžení zornic po požití opiátů je nedobrovolná, vůlí neovlivnitelná reakce na přítomnost drog na receptorech pro parasympatický neuropřenašeč achetylcholin v kruhové hladké svalovině duhovky.