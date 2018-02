Zima zhoršuje vidění každému řidiči, říká oftalmoložka

Primářka oční kliniky Lexum v Brně Věra Kalandrová se specializuje především na operace šedého zákalu a korekci vysokých a komplikovaných dioptrických vad nitroočními čočkami, aktivní je také v popularizaci moderní oční medicíny.

LN Musí mít řidič nějakou oční vadu, aby v zimě viděl hůře, nebo podmínky v tomto období ztěžují situaci všem řidičům?

Vnější podmínky v zimě zhoršují vidění u všech lidí, ale výrazně více u lidí s refrakční vadou, tedy u těch, kteří jsou krátkozrací, dalekozrací nebo trpí astigmatismem. Laicky řečeno, u lidí, kteří nemají ostrý zrak ani při běžných podmínkách. V šeru a mlze klesá kontrastní citlivost, tím ostrost vidění a pohotovost reakce. Také velmi špatně vidíme tmavé barvy, takže snadno přehlédneme chodce nebo překážku na silnici. Řidiči se šedým zákalem také hůře vnímají oslnění reflektory protijedoucích aut, takže určitou dobu po oslnění nic nevidí. Krátkozrací řidiči by v šeru a za tmy měli nosit silnější brýle, protože se uplatňuje takzvaná noční myopie (noční krátkozrakost).

LN Podle průzkumů řada řidičů vůbec neví, že má nějakou oční vadu. Jaké indicie by měly člověka vést k tomu, aby navštívil očního lékaře?

To je dost velký problém. Řidič je vyšetřen v době, kdy získává řidičský průkaz, a potom až do 65 let je to vlastně jen na něm, zda na oční vyšetření jde. Lékaři se často diví, jací řidiči s velmi špatným viděním nám po silnicích jezdí. Vždy když řidič zaznamená horší vidění na dálku nebo opakovaně přehlédne chodce nebo cyklistu, měl by na vyšetření jít okamžitě. Nemusí se jednat jen o refrakční vadu, ale i další oční onemocnění, která zhoršují vidění, např. zelený zákal, postižení sítnice nebo neurologická onemocnění.

LN Jak vlastně vidí člověk, který trpí šeroslepostí?

’Šeroslepý člověk v šeru opravdu vidí výrazně hůře nebo nevidí vůbec a při těžším postižení by neměl dostat řidičský průkaz. Příčinou šerosleposti může být vrozené dědičné onemocnění (například retinitis pigmentosa), které se nedá korigovat ani léčit. Nebo může vzniknout v důsledku nedostatku vitaminu A, což se u nás téměř nevyskytuje.

LN Musí nosit brýle i řidič, který je krátkozraký?

U velmi lehké krátkozrakosti to není nutné. Ale i v tomto případě je dobré brýle mít a používat je za zhoršených světelných podmínek. Při horším vidění než 50 procent jsou brýle či kontaktní čočky již nezbytné.

LN Jak řidiče ovlivňuje, když trpí barvoslepostí?

Jsou různé typy barvosleposti a postiženi jsou mnohonásobně více muži. Je to vrozená dědičná porucha a nedá se léčit. Vždy se vyšetřuje, zda pacient pozná základní signální barvy, tedy zelenou, oranžovou a červenou. Pokud ano, není v řízení jako amatér omezen, ale nemůže pracovat například jako strojvedoucí nebo řidič sanitky.

LN Které další oční vady ovlivňují řidiče?

Jsou to hlavně poruchy zorného pole, například u pokročilého zeleného zákalu nebo po různých mozkových onemocněních a úrazech. Dále dvojité vidění, šilhání, tupozrakost a poruchy sítnice. V těchto případech se při povolení řídit motorové vozidlo postupuje individuálně podle platné vyhlášky.

LN Co si pod tím mám představit – že může mít takový řidič v řidičském průkazu napsáno, že může řídit třeba jen za dne?

Ne, tak to není. Pravidla přesně stanovují, kdy vám ještě vidění na řízení stačí amůžete řídit kdykoliv, a kdy nestačí – a potom nedostanete řidičský průkaz. Je to například rozsah zorného pole při vidění jedním okemnebo u jednoho více postiženého a druhého méně postiženého oka.

LN Jak by si měli lidé udržovat zrak, aby se jim potíže vyhýbaly co nejdéle?

Důležité je dodržovat celkově zdravý životní styl. Příliš se mezi lidmi neví, že zraku škodí kouření, které zvedá pravděpodobnost poškození sítnice s věkem. Dále pečovat o povrch oka, abychom netrpěli syndromem suchého oka, a nosit odpovídající brýle či kontaktní čočky, pokud je potřebujeme. Zásadní věc je vyhnout se jakémukoliv poranění oka. Úrazy bývají devastující, proto je třeba si oči chránit. A při jakémkoliv problému vyhledat očního lékaře a nechat si zrak vyšetřit.

LN Co jako oční lékařka říkáte na používání xenonových světel?

Xenonová světla mají výrazné bílé nebo namodralé světlo a je prokázáno, že s těmito světly je vidět lépe a dále než s klasickými, také vozidlo je vidět z větší dálky. Kvalitně svítící a osvětlené auto snižuje pravděpodobnost havárie a pozitivně ovlivňuje bezpečnost jízdy. Oku neškodí, ale mnoha lidem jsou nepříjemná a oslňují je. Je proto vždy nutné mít na autě světla dobře seřízená, aby protijedoucí řidiče neoslňovala.