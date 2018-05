Zlom v potravinářství? Společnost Tyson investuje do laboratorní výroby masa

JERUZALÉM Největší americká firma zabývající se zpracováním masa Tyson Foods investovala v Izraeli do laboratorní výroby masa. Metoda, již rozvíjí začínající izraelský podnik Future Meat Technologies. Z rovnice produkce masa vyřazuje živá zvířata, napsala agentura Reuters.

Izraelci se snaží v laboratoři vyrobit tukové a svalové buňky, jež tvoří základ masa. Future Meat Technologies je jednou z několika firem, které se touto technologií zabývají v době rostoucí poptávky po mase, aniž přitom vytvářejí tlak na rozšíření chovu skotu.



Zakladatel izraelské firmy a šéf její vědecké sekce Jaakov Nahmias přiznal, že výrobní cena laboratorního masa činila nedávno až 10.000 dolarů (213.000 Kč) za kilogram a že se jeho firmě podařilo cenu snížit na 800 dolarů za kilogram. Do roku 2020 by chtěla cenu stáhnout na pět až deset dolarů (210 korun).

Americký Tyson Foods poskytl jeruzalémské firmě do začátku 2,2 milionu dolarů. „Nadále významně investujeme do našich tradičních postupů zpracování masa, ale věříme také v dodatečné možnosti, jež zákazníkům rozšíří nabídku,“ řekl zástupce ředitele sekce firemní strategie Justin Whitmore. V prosinci firma Tyson navýšila svůj podíl v podniku Beyond Meat, který se zabývá výrobou proteinů na rostlinném základu.

Očekává se, že mezi lety 2000 až 2050 se poptávka po mase na planetě zdvojnásobí. Počet obyvatel překročí devět miliard a zastánci „laboratorního masa“ tvrdí, že právě tento druh výroby je jedinou cestou, nemá-li být zničeno životní prostředí.

Studie provedené na Oxfordské univerzitě a na univerzitě v Amsterodamu odhadují, že výroba masa v laboratorním prostředí sníží zásadním způsobem produkci takzvaných skleníkových plynů, odpovědných za oteplování planety. Při této výrobě se rovněž spotřebuje o 82 až 96 procent méně vody, než potřebuje skot a vyloučí se tlak na půdu, jaký vyvolává chov dobytka.