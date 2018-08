Zmrazené v sibiřském permafrostu vydržely 41 700 let. Hlístice teď znovu ožily

MOSKVA Dvě hlístice, které byly v sibiřském permafrostu zmrazeny asi 41 700 let, po rozmrazení znovu ožily. Uvedla to studie ruského Ústavu pro fyzikálně-chemické a biologické otázky, o níž informoval list The Siberian Times. Podle odborníků jsou oba parazitičtí živočichové zřejmě samice a po rozmrazení se hýbou a přijímají potravu.

Hlístice vědci odebrali na dvou různých místech ruské Sibiře. Jednu z nich našli v roce 2002 ve veverčí noře pohřbené v permafrostu nedaleko řeky Kolyma ve střední části Sibiře. Parazit je zhruba 32 000 let starý. Druhá, starší hlístice byla v roce 2015 nalezena nedaleko řeky Alazeja na severu regionu.



„Je zřejmé, že hlístice mají nějaké adaptivní mechanismy, které mohou mít vědecký i praktický význam pro příbuzné vědecké obory, jako je... kryobiologie nebo astrobiologie,“ uvedli experti. Kryobiologie je nauka, která zkoumá účinky nízkých teplot na živé organizmy. Astrobiologie se zabývá původem, vývojem a budoucností života ve vesmíru.

Vědci zkoumali celkem 300 prehistorických parazitů.